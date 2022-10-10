Реклама
Прямой эфир
Мир
В МИД РФ указали на поощрение США диверсий Киева для затягивания конфликта
Мир
Офицер разведки США обвинил власти Киева в многолетнем геноциде русских
Происшествия
В Оренбургской области один человек погиб в результате падения дельтаплана
Мир
Глава Евросовета заявил о продолжении оказания военной поддержки Украины
Армия
Бойцы ДНР нанесли огневое поражение по укреплениям ВСУ
Мир
Посла РФ Степанова вызвали в МИД Канады
Мир
Швеция отказалась передавать РФ итоги расследования взрывов на СП и СП-2
Мир
Фадеев обратился в международные организации из-за казни жителей под Купянском
Мир
В Польше проверят состояние 62 тыс. бомбоубежищ
Происшествия
ВСУ ударили из HIMARS по зернохранилищам в Запорожской области
Общество
Аксенов сообщил о готовящемся запуске четвертого парома через Керченский пролив
Мир
Байден осудил удары РФ по объектам Украины
Сюжет:

СБУ объявила в розыск командующего войсками РФ в зоне СВО Суровикина

СБУ объявила в розыск командующего группировкой сил в зоне спецоперации Суровикина
0
Фото: ТАСС/Алексей Ерешко
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Командующий группировкой сил России в зоне специальной военной операции Сергей Суровикин объявлен Службой безопасности Украины в розыск, следует из материалов базы данных МВД Украины.

«Ответы со стороны России будут жесткими»
Путин объяснил необходимость массированного удара по Украине и предостерег от попыток организовать новые теракты в РФ

На сайте МВД Украины обнародованы данные о Суровикине как о «скрывающемся от досудебного расследования», указанная дата «исчезновения» — 14 марта 2022 года. Он обвиняется по статье 110 УК Украины «Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины».

Тем временем глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с незаконным уголовным преследованием СБУ Суровикина.

«Председатель Следственного комитета России Александр Иванович Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении должностных лиц Службы безопасности Украины в связи с незаконным привлечением к уголовной ответственности командующего группировкой сил в зоне спецоперации Сергея Владимировича Суровикина», — отмечается в сообщении, опубликованном 10 октября в Telegram-канале СК России.

Ранее в понедельник СБУ объявила зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева и официального представителя российского МИДа Марию Захарову в розыск. Они обвиняются СБУ по статье о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Медведева отнесли к категории лиц, которые «скрываются от органов досудебного расследования».

Медведев и Захарова неоднократно высказывались насчет российской спецоперации по защите Донбасса, а также действий Украины.

7 октября Захарова указала на неадекватное восприятие реальности властями Украины. За день до этого Медведев пообещал продолжить освобождать занятые украинскими неонацистами территории. Он подчеркнул, что Украина — технический инструмент, а ее население — «расходный материал на выбранном Западом театре военных действий».

Ранее, 5 октября, СБУ предъявила обвинения врио губернатора Херсонской области Владимиру Сальдо и его заместителю Екатерине Губаревой. Они обвиняются в «коллаборационистской деятельности, организации и проведении мероприятий политического характера, осуществлении информационной деятельности», направленных на поддержку России.

До этого, 28 сентября, стало известно, что Украина начала розыск граждан, участвовавших в организации референдумов по вхождению Донецкой и Луганской народных областей (ДНР и ЛНР), а также Запорожской и Херсонской областей в состав РФ.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите мирного населения Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022