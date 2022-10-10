СБУ объявила в розыск командующего войсками РФ в зоне СВО Суровикина

Командующий группировкой сил России в зоне специальной военной операции Сергей Суровикин объявлен Службой безопасности Украины в розыск, следует из материалов базы данных МВД Украины.

На сайте МВД Украины обнародованы данные о Суровикине как о «скрывающемся от досудебного расследования», указанная дата «исчезновения» — 14 марта 2022 года. Он обвиняется по статье 110 УК Украины «Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины».

Тем временем глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с незаконным уголовным преследованием СБУ Суровикина.

«Председатель Следственного комитета России Александр Иванович Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении должностных лиц Службы безопасности Украины в связи с незаконным привлечением к уголовной ответственности командующего группировкой сил в зоне спецоперации Сергея Владимировича Суровикина», — отмечается в сообщении, опубликованном 10 октября в Telegram-канале СК России.

Ранее в понедельник СБУ объявила зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева и официального представителя российского МИДа Марию Захарову в розыск. Они обвиняются СБУ по статье о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Медведева отнесли к категории лиц, которые «скрываются от органов досудебного расследования».

Медведев и Захарова неоднократно высказывались насчет российской спецоперации по защите Донбасса, а также действий Украины.

7 октября Захарова указала на неадекватное восприятие реальности властями Украины. За день до этого Медведев пообещал продолжить освобождать занятые украинскими неонацистами территории. Он подчеркнул, что Украина — технический инструмент, а ее население — «расходный материал на выбранном Западом театре военных действий».

Ранее, 5 октября, СБУ предъявила обвинения врио губернатора Херсонской области Владимиру Сальдо и его заместителю Екатерине Губаревой. Они обвиняются в «коллаборационистской деятельности, организации и проведении мероприятий политического характера, осуществлении информационной деятельности», направленных на поддержку России.

До этого, 28 сентября, стало известно, что Украина начала розыск граждан, участвовавших в организации референдумов по вхождению Донецкой и Луганской народных областей (ДНР и ЛНР), а также Запорожской и Херсонской областей в состав РФ.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите мирного населения Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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