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В Польше проверят состояние 62 тыс. бомбоубежищ

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Фото: Global Look Press/Patrick Pleul
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Власти Польши проверят состояние 62 тыс. бомбоубежищ в стране. Об этом в понедельник, 10 октября, заявил журналистам заместитель министра внутренних дел страны Мачей Вонсик.

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Он уточнил, что сейчас пожарные службы страны выясняют, в каком состоянии находятся имеющиеся в Польше бомбоубежища и годятся ли они для использования населением в случае необходимости.

Вонсик добавил, что проверка идет в штатном режиме и на данный момент в стране нет угрозы налетов.

Накануне, 9 октября, верховный представитель Евросоюза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил о начале программы обучения 15 тыс. украинских военнослужащих в Польше и Германии. Он уточнил, что в Польше будет создано многонациональное учебное командование оперативного уровня. Там будут обучать, в частности, защите от кибероружия и оружия массового поражения, а также применению средств противовоздушной обороны и артиллерии.

До этого, 5 октября, президент Польши Анджей Дуда указал на то, что его страна была бы не против присоединиться к программе размещения и хранения ядерного арсенала США в странах НАТО. Комментируя это заявление, член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик в тот же день сказал «Известиям», что размещение ядерного оружия в Польше станет опрометчивым шагом, на который Россия вынуждена будет «отреагировать соответствующим образом».

4 октября глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в настоящее время Польша и Литва наращивают военные силы у границ республики. По словам Лукашенко, на юге белорусского направления в Польше идет формирование новой механизированной дивизии, на севере и востоке страны создаются кадровые бригады территориальной обороны.

21 сентября госсекретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович заявлял, что армия страны в случае перехода границы и каких-либо провокаций со стороны соседних стран готова дать отпор.

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