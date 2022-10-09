Реклама
Прямой эфир
Общество
Минтранс сообщил о планах привлечь дополнительные суда для паромных перевозок в Крыму
Мир
Читатели турецкой газеты посоветовали Зеленскому не провоцировать конфликты с РФ
Общество
Путин 10 октября проведет совещание с Совбезом
Общество
Временно проезд по Крымскому мосту разрешили только для легковых автомобилей
Мир
Молдавская партия «Шор» потребовала отставки отставки главы МИД
Мир
МО Турции сообщило о выходе 17 судов с зерном из украинских портов
Происшествия
Четыре человека пострадали в Энергодаре в результате обстрела со стороны ВСУ
Общество
Туроператоры начали получать новые заявки на отдых в Крыму
Общество
Синоптик пообещал золотую осень в Центральной России еще неделю
Спорт
«Спартак» обыграл «Крылья Советов» на домашнем стадионе
Общество
Умер бывший голкипер сборной СССР по футболу Юрий Дегтерев
Общество
На Мамаевом Кургане провели реконструкцию боя за Сталинград
Сюжет:

Welt узнал об открытии в Евросоюзе центров по обучению военных Украины

Welt: к зиме в Евросоюзе обучат до 15 тыс. украинских военных
0
Фото: TASS/Zuma
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Верховный представитель Евросоюза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил о начале программы обучения 15 тыс. украинских военнослужащих. Об этом 9 октября сообщила газета Welt.

Краснеющая черта: какими дальнобойными ракетами США могут вооружить Киев
И почему перехватывать их будет проще, чем использующиеся украинцами GMLRS для комплексов HIMARS

Миссия начнется 17 октября и рассчитана на два года. В ее рамках создадут две штаб-квартиры — в Польше и в Германии. Украина запрашивала обучение 50 тыс. военных

Министры иностранных дел ЕС официально одобрят это решение на встрече в Люксембурге в середине октября.

«Ввиду срочности требований Украины соответствующие модули и структуры должны быть созданы быстро», — говорится в конфиденциальном решении ведущего комитета по политике и безопасности ЕС, которое имеется в распоряжении издания.

В Польше будет создано многонациональное учебное командование оперативного уровня. Там будут обучать, в частности, защите от кибероружия и оружия массового поражения, а также применению средств противовоздушной обороны и артиллерии.

Германия создаст специальные учебные подразделения по разминированию или тактической подготовке.

22 августа стало известно, что ЕС обсуждает создание миссии для подготовки украинских солдат. Еще тогда Боррель отметил, что она может действовать не на территории Украины, а в соседней стране.

После этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ЕС под видом подготовки украинских солдат создаст тренировочные базы для обучения террористов и нацистских боевиков.

В июле канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил, что в Германии начали обучать украинских военных управлению реактивными системами залпового огня.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота в 2014 году на Украине. Решение о проведении спецоперации было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022