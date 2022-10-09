Welt узнал об открытии в Евросоюзе центров по обучению военных Украины

Верховный представитель Евросоюза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил о начале программы обучения 15 тыс. украинских военнослужащих. Об этом 9 октября сообщила газета Welt.

Миссия начнется 17 октября и рассчитана на два года. В ее рамках создадут две штаб-квартиры — в Польше и в Германии. Украина запрашивала обучение 50 тыс. военных

Министры иностранных дел ЕС официально одобрят это решение на встрече в Люксембурге в середине октября.

«Ввиду срочности требований Украины соответствующие модули и структуры должны быть созданы быстро», — говорится в конфиденциальном решении ведущего комитета по политике и безопасности ЕС, которое имеется в распоряжении издания.

В Польше будет создано многонациональное учебное командование оперативного уровня. Там будут обучать, в частности, защите от кибероружия и оружия массового поражения, а также применению средств противовоздушной обороны и артиллерии.

Германия создаст специальные учебные подразделения по разминированию или тактической подготовке.

22 августа стало известно, что ЕС обсуждает создание миссии для подготовки украинских солдат. Еще тогда Боррель отметил, что она может действовать не на территории Украины, а в соседней стране.

После этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ЕС под видом подготовки украинских солдат создаст тренировочные базы для обучения террористов и нацистских боевиков.

В июле канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил, что в Германии начали обучать украинских военных управлению реактивными системами залпового огня.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота в 2014 году на Украине. Решение о проведении спецоперации было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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