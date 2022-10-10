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Экс-замгенсека ООН Орджоникидзе назвал Украину террористическим государством

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Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов
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Бывший заместитель генерального секретаря ООН, экс-заместителя главы МИД РФ Сергей Орджоникидзе назвал Украину террористическим государством, которое пользуется террористическими методами. Такое заявление «Известиям» он сделал в понедельник, 10 октября.

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«Раз они не соблюдают нормы международного права, гуманитарные нормы, нормы человеческой морали, то разговор с ними короткий, только на уничтожение и все», — сказал Орджоникидзе.

Он также прокомментировал вопрос возможности мирного урегулирования конфликта на Украине, отметив, что предложение Москвы о возобновлении переговоров остается в силе.

«Вот последний раз было наше предложение, оно, наверное, остается в силе. Но, естественное, оно неприемлемо для Украины», — заметил экс-замгенсека ООН.

В этот же день первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с «Известиями» заявил, что конфликт на Украине закончится переговорами. Депутат отметил, что европейские политики и бизнесмены начали понимать, что антироссийские санкции направлены «в первую очередь на то, чтобы обанкротить Европу».

Ранее в понедельник Евросоюз подготовил проект резолюции Генассамблеи ООН, в котором призвал к деэскалации ситуации на Украине путем переговоров. Текст, который будет обсуждаться в Нью-Йорке в понедельник, призван понравиться более дружественным России членам ООН на фоне ослабления глобальной поддержки взглядов Запада на ситуацию на Украине.

Накануне член Совета при президенте России по межнациональным отношениям Богдан Безпалько заявил, что вероятные переговоры между Россией и западными странами могут быть использованы для принуждения РФ пойти на компромиссы по ситуации вокруг Украины.

Киев официально отказался от переговоров с Москвой 4 октября. Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.

Это произошло после того, как 30 сентября во время своего обращения в Кремле по итогам референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях президент России призвал Киев немедленно прекратить боевые действия и вернуться за стол переговоров.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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