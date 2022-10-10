В Госдуме заверили в окончании конфликта на Украине переговорами

Конфликт на Украине закончится переговорами, но главный вопрос — на каких условиях. Об этом 10 октября «Известиям» заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«В любом случае конфликт закончится переговорами, но самый главный вопрос — на каких условиях. Президент [РФ Владимир] Путин говорил о том, что мы готовы вести переговоры на условиях того, что референдум проведен», — сказал он.

Депутат отметил, что европейские политики и бизнесмены начали понимать, что антироссийские санкции направлены «в первую очередь на то, чтобы обанкротить Европу».

«И для того, чтобы дальше Европа не скатывалась в пропасть, нужно каким-то образом выйти из этого конфликта, из санкций и дать правильную оценку ситуации, которая привела к этому конфликту», — добавил он.

Ранее в этот день Евросоюз подготовил проект резолюции Генассамблеи ООН, в котором призвал к деэскалации ситуации на Украине путем переговоров. Текст, который будет обсуждаться в Нью-Йорке в понедельник, призван понравиться более дружественным России членам ООН на фоне ослабления глобальной поддержки взглядов Запада на происходящее на Украине.

Накануне член Совета при президенте России по межнациональным отношениям Богдан Безпалько заявил, что вероятные переговоры между Россией и западными странами могут быть использованы для принуждения РФ пойти на компромиссы по ситуации вокруг Украины.

Киев официально отказался от переговоров с Москвой 4 октября. Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.

Это произошло после того, как 30 сентября во время своего обращения в Кремле по итогам референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях Путин призвал Киев немедленно прекратить боевые действия и вернуться за стол переговоров.

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