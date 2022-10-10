ЕС подготовил проект резолюции о переговорах по ситуации на Украине

Евросоюз (ЕС) подготовил проект резолюции Генассамблеи ООН, в котором призвал к деэскалации ситуации на Украине путем переговоров. Об этом написало издание EUobserver в понедельник, 10 октября.

«Страны ООН и международные органы должны поддержать мирное прекращение войны «путем политического диалога, переговоров, посредничества и других мирных средств», говорится в документе, который есть в распоряжении издания.

Как утверждается в статье, в первоначальном проекте, датированном 4 октября, высказывалась более расплывчатая поддержка усилий по деэскалации.

В новом тексте также используются достаточно раслывчатые формулировки, исключено любое явное упоминание Крыма. Текст, разработанный ЕС, который будет обсуждаться в Нью-Йорке в понедельник, призван понравиться более дружественным России членам ООН на фоне ослабления глобальной поддержки взглядов Запада на происходящее на Украине.

«ЕС усердно работал над тем, чтобы неприсоединившиеся страны могли поддержать этот текст», — сказал Ричард Гоуэн из Международной кризисной группы, чьи слова приводит издание.

По его словам, в минувшие выходные миссия ЕС в Нью-Йорке «пригласила почти всех членов ООН, за исключением России, прокомментировать [проект] текста».

Призыв к диалогу «был тем, что хотели увидеть многие незападные страны», — добавил Гоуэн.

Накануне, 9 октября, член Совета при президенте России по межнациональным отношениям Богдан Безпалько заявил, что вероятные переговоры между Россией и западными странами могут быть использованы для принуждения РФ пойти на компромиссы по ситуации вокруг Украины.

Ранее, 7 октября, официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что переговоры между РФ и Украиной могут возобновиться. Он отметил, что «более масштабный вопрос действительно состоит в новой сделке между Россией и западным миром».

Киев официально отказался от переговоров с Москвой 4 октября. Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.

Это произошло после того, как 30 сентября во время своего обращения в Кремле по итогам референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), Запорожской и Херсонской областях Путин призвал Киев немедленно прекратить боевые действия и вернуться за стол переговоров.

Западные страны стали ужесточать антироссийские санкции после начала специальной операции, о котором Путин объявил 24 февраля. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных, в связи с чем власти Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) обратились за помощью к Москве.

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