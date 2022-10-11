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Куча мелочи: шедевры микрофотографии

Названы победители конкурса Nikon Small World — 2022
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Nikon Small World 2022
Фото: Nikon Small World/Grigorii Timin & Dr. Michel Milinkovitch
Жюри 48-го конкурса микрофотографии Nikon Small World объявило имена победителей этого года. Конечность зародыша мадагаскарского дневного геккона от обладателя главной награды Григория Тимина и работы других лауреатов — в фотогалерее «Известий»
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Nikon Small World 2022
Фото: Nikon Small World/Dr. Caleb Dawson
Миоэпителиальные клетки молочной железы, которые покрывают альвеолы и во время лактации, сокращаясь, выталкивают молоко
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Nikon Small World 2022
Фото: Nikon Small World/Satu Paavonsalo & Dr. Sinem Karaman
Сети кровеносных сосудов в кишечнике взрослой мыши
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Nikon Small World 2022
Фото: Nikon Small World/Dr. Andrew Posselt
Фаланговидный фолькус — один из видов пауков-сенокосцев
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Nikon Small World 2022
Фото: Nikon Small World/Alison Pollack
Слизистая плесень
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Nikon Small World 2022
Фото: Nikon Small World/Ole Bielfeldt
Несгоревшие частицы углерода высвобождаются при разрушении углеводородной цепи свечного воска
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Nikon Small World 2022
Фото: Nikon Small World/Dr. Jianqun Gao & Prof. Glenda Halliday
Нейроны человека, полученные из нервных стволовых клеток
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Nikon Small World 2022
Фото: Nikon Small World/Dr. Nathanaël Prunet
Растущая красная водоросль
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Nikon Small World 2022
Фото: Nikon Small World/Dr. Marek Sutkowski
Жидкокристаллическая смесь
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Nikon Small World 2022
Фото: Nikon Small World/Murat Öztürk
Муха в лапах тигрового жука
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Nikon Small World 2022
Фото: Nikon Small World/Ye Fei Zhang
Яйца моли
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Nikon Small World 2022
Фото: Nikon Small World/Brett M. Lewis
Автофлуоресценция кораллового полипа
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Nikon Small World 2022
Фото: Nikon Small World/Randy Fullbright
Агатизированная кость динозавра
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Nikon Small World 2022
Фото: Nikon Small World/Nadia Efimova
Молодые мышечные клетки мыши, выращенные в лаборатории
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Nikon Small World 2022
Фото: Nikon Small World/Dr. Ziad El - Zaatari
Поперечный срез либеркюновых крипт — углублений эпителия в слизистой оболочке человеческого кишечника
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Nikon Small World 2022
Фото: Nikon Small World/Dr. Olivier Leroux
Продольный срез верхушки побега белой спаржи
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Nikon Small World 2022
Фото: Nikon Small World/Dr. Daniel Wehner & Julia Kolb
Хвостовой плавник личинки рыбки данио
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Nikon Small World 2022
Фото: Nikon Small World/Dr. Julien Resseguier
Сеть макрофагов — клеток, способных поглощать вредные для организма частицы, — в кишечнике взрослой рыбки данио
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Nikon Small World 2022
Фото: Nikon Small World/Dr. Ta gide deCarvalho
Бактериальная биопленка на клетке человеческого языка
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Nikon Small World 2022
Фото: Nikon Small World/Hui Lin & Dr. Kim McBride
Мышечные клетки человеческого сердца, полученные из стволовых клеток
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