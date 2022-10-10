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Юрист разъяснила введение санкций в отношении поддерживающих РФ лиц

Юрист Спиридонова: под новые санкции ЕС могут попасть физические лица за рубежом и союзные для РФ государства
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Фото: Global Look Press/dpa/Michael Kappeler
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Член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова в понедельник, 10 октября, разъяснила «Известиям», кто может попасть под новые санкции Евросоюза (ЕС), направленные против России.

Упор в потолок: к чему приведут новые антироссийские санкции
Какие ответные меры может предпринять Россия

Как пояснила эксперт, ЕС планирует ввести новый пакет санкций в отношении лиц, поддерживающих Россию теми или иными услугами в обход уже введенных ограничений.

Экстерриториальный элемент, который содержится в последнем пакете санкций — это характеристика, применяемая для обозначения чего-либо вне оговариваемой территории. В данном случае говорится о лицах, помогающих России из-за рубежа.

«Под такие санкции могут попасть физические лица за рубежом, зарубежные компании и даже некоторые союзные для России государства. Данные меры, исходя из целей ЕС, должны максимально ограничить товарообмен между Россией и Европой, затруднить участие на рынке. Предполагается, что указанные ограничения ухудшат состояние экономики России, однако, как отмечают эксперты, такие санкции носят лишь информационный и психологический характер», — подчеркнула Спиридонова.

Ранее в этот день управляющий партнер консалтинговой фирмы EuTradeDefense Томаш Влостовски рассказал, что ЕС в восьмом пакете антироссийских санкций впервые ввел экстерриториальный элемент и намерен вносить в санкционный список граждан и организации из третьих стран, которые помогают России обходить ограничения.

Ранее Евросоюз опубликовал восьмой пакет санкций в отношении России, которые вступили в силу с 7 октября. Они предполагают запрет морских перевозок российской нефти в третьи страны по стоимости выше установленного потолка цен. Планируется, что лимит цен будет введен 5 декабря для нефти и 5 февраля 2023 года — для нефтепродуктов.

Запрет распространяется на ввоз готовой продукции из стали, транспортных средств, товаров для изготовления ювелирных украшений, техники, химикатов, пластика и сигарет. Также запрещено оказание консалтинговых, юридических и IT-услуг российским компаниям.

Помимо этого, расширен и санкционный список в отношении 30 физических и юридических лиц. В частности, личные ограничения затронули философа Александра Дугина, артистов Юлию Чичерину, Николая Расторгуева, Олега Газманова.

Эксперты в беседе с «Известиями» оценили последствия новых антироссийских санкций. По их мнению, очередные санкции несут скорее информационную и психологическую нагрузку, нежели реальные экономические последствия. Брюссель не отказывается от закупок российского газа, а потолок цен на нефть не будет иметь существенного влияния в случае неприсоединения к мере Индии и Китая, отметили аналитики. IT-сектор России также сможет продолжить разработки.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля. Однако это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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