Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет предложил «погасить» спутниковую группировку НАТО, которая ведет разведывательную деятельность и координирует ракетные удары украинских войск по территориям России. Об этом парламентарий сказал в понедельник, 10 октября.

«Стоит погасить спутниковую группировку НАТО, которая сегодня используется украинскими войсками для разведки и наведения ракетных ударов с помощью РСЗО HIMARS по Херсонской, Запорожской областям, а также ДНР и ЛНР. У нас есть оружие, способное это сделать, в том числе комплекс российского лазерного оружия «Пересвет», — сказал Шеремет в беседе с «РИА Новости».

Депутат отметил, что эти спутники уничтожают россиян, поэтому РФ имеет полное право их погасить и вывести их строя, сообщает телеканал «360».

Он добавил, что HIMARS без спутникового сопровождения уже не будут нести значительной опасности, так как утратят свою точность, передает НСН.

Ранее в этот день украинские войска обстреляли Рубежное из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

На данный момент информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

Накануне ВСУ нанесли удар по пункту временного размещения беженцев на окраине Старобельска из этого же оружия. В результате обстрела поврежден пункт временного размещения граждан на окраине города, передает RT.

В тот же день директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук заявил, что США предоставляют националистам Украины ориентировки по ведению боевых действий, сообщается на сайте aif.ru.

Как указал дипломат, США продолжают держать курс на накачивание киевского режима тяжелым вооружением, способствуют вербовке иностранных наемников, а также предоставляют данные с военных и коммерческих спутников.

Ранее, 5 октября, секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев указал, что фактически Россия противостоит всему Североатлантическому альянсу, члены которого предоставляют Киеву тяжелое вооружение, боеприпасы, разведданные и обеспечивают подготовку украинских боевиков. Он добавил, что блок занимается планированием военных операций, а также шантажирует применением оружия массового поражения.

24 февраля Россия начала проведение спецоперации по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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