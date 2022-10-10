Украинские боевики обстреляли Рубежное из РСЗО HIMARS

Украинские войска обстреляли Рубежное из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом 10 октября сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов прекращения огня (СЦКК).

«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел в 01:30 по населенному пункту Рубежное с применением РСЗО HIMARS (одна ракета)», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

На данный момент информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

Ранее, 9 октября, ВСУ нанесли удар по пункту временного размещения беженцев на окраине Старобельска. В результате обстрела поврежден пункт временного размещения граждан на окраине города.

Накануне в министерстве безопасности ЛНР сообщили, что в регионе была предотвращена попытка взрыва детских садов украинскими диверсантами. Один из задержанных признался, что их группа должна была заминировать мост и несколько детских садов.

24 февраля Россия начала проведение спецоперации по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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