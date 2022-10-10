Лукашенко сообщил о просьбе Польши к США по ядерному оружию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Польша просит американцев разместить у себя ядерное оружие. Об этом в понедельник, 10 октября, сообщает близкий к пресс-службе главы республики телеграм-канал «Пул Первого».

«Польша ну просто трепещет, просит американцев, чтобы они немедленно завезли ядерное оружие и разместили в Польше, в том числе с ядерных арсеналов Германии», — сказал Лукашенко на совещании с военно-силовым блоком республики.

Он отметил, что прежде поляки, «защищая» границу с Белоруссией, уже привлекали вооруженные силы, но затем отвели войска до сотни километров от границы, чтобы перевооружиться самым современным оружием натовского образца.

«В момент «Ч» они перебросят свои войска в течение двух-трех часов снова на границу», — добавил белорусский лидер.

Ранее, 7 октября, выступая на неформальном саммите глав государств – участников СНГ в Санкт-Петербурге, Лукашенко заявил, что Минск и Москва подумают на тему того, как ответить на угрозу появления ядерного оружия в Польше.

5 октября президент Польши Анджей Дуда указал на то, что его страна была бы не против присоединиться к программе размещения и хранения ядерного арсенала США в странах НАТО. Данную тему, по его словам, он уже обсуждал с американским руководством. Он подчеркнул, что отсутствие в стране подобного вооружения остается проблемой.

Кроме того, глава правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявлял, что США стоит разместить ядерное оружие на польской территории. Политик добавил, что поддержит подобное решение, если оно будет принято.

Комментируя это заявление, член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик в тот же день сказал «Известиям», что размещение ядерного оружия в Польше станет опрометчивым шагом, на который Россия вынуждена будет «отреагировать соответствующим образом».