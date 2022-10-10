Реклама
Прямой эфир
Авто
Российский рынок подержанных машин в сентябре просел на 9%
Мир
В ЕС рассматривают дальнейшие шаги по введению санкций против РФ
Мир
Лукашенко сообщил о просьбе Польши к США по ядерному оружию
Авто
За первую неделю октября в России купили 13 тыс. единиц автотехники
Мир
Нобелевская премия по экономике присуждена за исследования о банках и кризисах
Общество
Синоптики предупредили о тумане в столичном регионе в ночь на 12 октября
Мир
ЕС пригрозил ответом на развертывание группировки войск РФ и Белоруссии
Мир
Склад бренда Lamel уничтожен после празднования взрыва на Крымском мосту
Общество
СК России создаст следственные управления на территории новых регионов
Экономика
Новак заявил о возможности РФ перенаправить 25 млн т угля на восточное направление
Мир
Глава МИД Германии пообещала Киеву системы ПВО
Мир
Шольц в разговоре с Зеленским осудил ракетные удары по Украине

Лукашенко сообщил о просьбе Польши к США по ядерному оружию

Лукашенко: Польша просит американцев разместить у себя ядерное оружие
0
Фото: Global Look Press via ZUMA Press/Michal Fludra
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Польша просит американцев разместить у себя ядерное оружие. Об этом в понедельник, 10 октября, сообщает близкий к пресс-службе главы республики телеграм-канал «Пул Первого».

Близкий круг: какие вопросы Путин обсудил с Лукашенко в Сочи
И кому белорусский президент посоветовал «кормиться на вольных хлебах»

«Польша ну просто трепещет, просит американцев, чтобы они немедленно завезли ядерное оружие и разместили в Польше, в том числе с ядерных арсеналов Германии», — сказал Лукашенко на совещании с военно-силовым блоком республики.

Он отметил, что прежде поляки, «защищая» границу с Белоруссией, уже привлекали вооруженные силы, но затем отвели войска до сотни километров от границы, чтобы перевооружиться самым современным оружием натовского образца.

«В момент «Ч» они перебросят свои войска в течение двух-трех часов снова на границу», — добавил белорусский лидер.

Ранее, 7 октября, выступая на неформальном саммите глав государств – участников СНГ в Санкт-Петербурге, Лукашенко заявил, что Минск и Москва подумают на тему того, как ответить на угрозу появления ядерного оружия в Польше.

5 октября президент Польши Анджей Дуда указал на то, что его страна была бы не против присоединиться к программе размещения и хранения ядерного арсенала США в странах НАТО. Данную тему, по его словам, он уже обсуждал с американским руководством. Он подчеркнул, что отсутствие в стране подобного вооружения остается проблемой.

Кроме того, глава правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявлял, что США стоит разместить ядерное оружие на польской территории. Политик добавил, что поддержит подобное решение, если оно будет принято.

Комментируя это заявление, член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик в тот же день сказал «Известиям», что размещение ядерного оружия в Польше станет опрометчивым шагом, на который Россия вынуждена будет «отреагировать соответствующим образом».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022