Лукашенко заявил об ответе Минска и Москвы на угрозу ядерного оружия в Польше

Минск и Москва подумают о том, как ответить на угрозу появления ядерного оружия в Польше. Об этом в пятницу, 7 октября, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, отвечая на вопросы журналистов по прибытии​​ на неформальный саммит глав государств – участников СНГ в Санкт-Петербурге.

«Вы же слышали заявления, что якобы уже договорились они: арсеналы ядерного оружия переместим в Польшу. Будем думать. Мы уже решили, еще раз подумаем, как на это отвечать. Не волнуйтесь, все будет нормально», — приводит слова белорусского лидера агентство «БелТА».

На этой неделе Лукашенко также сообщал, что Польша и Литва наращивают военные силы у границ республики. Он указал, что интенсивность разведывательных полетов вблизи границ Белоруссии не снижается. Белорусский лидер напомнил, что в Европе находится группировка НАТО в составе 35 тыс. военнослужащих, из них около 25 тыс. находятся в граничащих с республикой странах.

Ранее, 5 октября, президент Польши Анджей Дуда заявил, что его страна была бы не против присоединиться к программе размещения и хранения ядерного арсенала США в странах НАТО. Данную тему, по его словам, он уже обсуждал с американским руководством. Он подчеркнул, что отсутствие в стране подобного вооружения остается проблемой.

Кроме того, глава правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявлял, что США стоит разместить ядерное оружие на польской территории. Политик добавил, что поддержит подобное решение, если оно будет принято.

В свою очередь, член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик сказал в беседе с «Известиями», что размещение ядерного оружия в Польше станет опрометчивым шагом, на который Россия вынуждена будет «отреагировать соответствующим образом».