Социал-демократы в ФРГ возглавят правительство Нижней Саксонии

Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), по предварительным итогам прошедших в воскресенье выборов в ландтаг в федеральной земле Нижняя Саксония, набрала наибольшее количество голосов. Об этом сообщил 9 октября телеканал ZDF.

По данным на 18.00 (19.00 мск), СДПГ набрала 32,5% голосов. Этот результат на 4,4 процентных пункта ниже в сравнении с показателем на выборах 2017 года.

За Христианско-демократический союз (ХДС) избиратели отдали 27,5% голосов, это также на 6,1 процентных пункта ниже результатов 2017 года.

Зеленые улучшили свой результат на 5,8 процентных пункта, их поддержали 14,5% избирателей. «Альтернатива для Германии» удвоила свой показатель, набрав 12% голосов.

За СвДП проголосовали 5% избирателей, это на 2,5 процентных пункта ниже прошлых выборов.

В середине августа газета Handelsblatt со ссылкой на результаты опроса, проведенного социологическим институтом INSA, сообщила, что более 60% жителей Германии недовольны деятельностью Шольца и правящей коалиции «Светофор», в которую входят СДПГ, партия «Союз-90/Зеленые» и СвДП.

Социологи пришли к выводу, что Шольц занял бы третье место с 18% голосов, если бы выборы канцлера ФРГ проводились сейчас.