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В Кремле сообщили о договоренности Путина и Жапарова встретиться в Астане

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Президент России Владимир Путин и лидер Киргизии Садыр Жапаров договорились встретиться в Астане. Об этом 9 октября сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия-1» в программе «Москва. Кремль. Путин».

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По его словам, президенты переговорили по телефону до начала неформального саммита СНГ в Санкт-Петербурге 7 октября. В частности, они продолжили обсуждение вопросов, связанных с двусторонними отношениями, и условились встретиться уже в Астане.

Неформальный саммит лидеров стран СНГ проходил 7 октября в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге. Мероприятие посетили главы Белоруссии, Армении, Азербайджана, Узбекистана, Таджикистана, Казахстана и Туркменистана.

В ходе саммита ранее в тот день Путин подчеркивал, что страны СНГ сообща стремятся выстраивать сотрудничество в духе добрососедства, взаимной выгоды и учета интересов друг друга.

Тогда же российский лидер объявил о намерении принять участие в первом в истории саммите «Россия – Центральная Азия», который пройдет в Астане на следующей неделе.

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