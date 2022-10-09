В Кремле сообщили о договоренности Путина и Жапарова встретиться в Астане

Президент России Владимир Путин и лидер Киргизии Садыр Жапаров договорились встретиться в Астане. Об этом 9 октября сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия-1» в программе «Москва. Кремль. Путин».

По его словам, президенты переговорили по телефону до начала неформального саммита СНГ в Санкт-Петербурге 7 октября. В частности, они продолжили обсуждение вопросов, связанных с двусторонними отношениями, и условились встретиться уже в Астане.

Неформальный саммит лидеров стран СНГ проходил 7 октября в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге. Мероприятие посетили главы Белоруссии, Армении, Азербайджана, Узбекистана, Таджикистана, Казахстана и Туркменистана.

В ходе саммита ранее в тот день Путин подчеркивал, что страны СНГ сообща стремятся выстраивать сотрудничество в духе добрососедства, взаимной выгоды и учета интересов друг друга.

Тогда же российский лидер объявил о намерении принять участие в первом в истории саммите «Россия – Центральная Азия», который пройдет в Астане на следующей неделе.