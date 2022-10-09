Пробка на Крымский мост увеличилась примерно до 6 км

Автомобильная пробка от поворота на Крымский мост до пригорода Керчи увеличилась практически до 6 км. Об этом в субботу, 8 октября, сообщил корреспондент «Известий» Николай Аксенов.

Автомобили стояли в пробке с 16:00 до 20:00, однако возмущений не было. Люди сохраняли спокойствие и отнеслись к ситуации с пониманием.

«Выехали, отдыхали в Керчи. Знали о произошедшем. Собрались. А то, надо ждать, надо набраться сил, терпения и ждать. Пока только подъехали, минут 40 стоим», — рассказал один из водителей автомобилей, вставших в пробку, Роман.

Ранее в этот день в информационном центре Национального антитеррористического комитета сообщили о подрыве грузовика на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова. В результате произошло возгорание семи топливных цистерн. По предварительным данным Следственного комитета, погибли три человека.

По информации главы Крыма Сергея Аксенова, ЧП повлекло за собой обрушение двух пролетов автомобильного полотна ветки, идущей из Краснодара в Керчь. Он добавил, что, по визуальной оценке, одна автомобильная нитка из Керчи на Тамань цела.

Постепенно автодвижение по мосту восстанавливается. Вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что поставлена задача с 9 октября запустить автомобильное движение по двум полосам.

Президент России Владимир Путин подписал указ об усилении мер защиты транспортного перехода через Керченский пролив, электросетевого энергомоста и магистрального газопровода. В соответствии с указом на ФСБ возложены полномочия по организации и координации мер защиты транспортного перехода через Керченский пролив.