Отдыхающим в Крыму туристам продлят проживание за счет средств республики в связи с ЧП на Крымском мосту, заявил 8 октября глава полуострова Сергей Аксенов.

«Прошу отельеров и руководителей санаториев продлить проживание в течение ближайшего дня для гостей, у которых закончилось время пребывания в средстве размещения. Все затраты будут компенсированы за счет Республики Крым», — сообщил он в своем Telegram-канале.

Аксенов добавил, что порядок компенсации будет озвучен в понедельник, 10 октября.

О ЧП на Крымском мосту стало известно ранее в субботу. В результате инцидента, по предварительной информации, никто не пострадал. В информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК) позднее сообщили, что на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля со стороны Таманского полуострова. Он повлек за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава.

Аксенов также рассказал, что в субботу начнет работать паромная переправа. Кроме того, глава республики проинформировал, что в результате ЧП произошло обрушение двух пролетов автомобильного полотна ветки, которая идет из Краснодара в Керчь. По его словам, по визуальной оценке, одна автомобильная нитка из Керчи на Тамань цела. Аксенов отметил, что как только будет потушен пожар, у специалистов появится возможность оценить масштабы повреждений моста и опор.

Президент России Владимир Путин поручил после произошедшего создать правительственную комиссию для выяснения причин произошедшего и скорейшей ликвидации последствий. Известно, что в состав комиссии также войдут главы Крыма и Краснодарского края, представители ФСБ, МВД и Росгвардии.

Как сообщил врио министра транспорта республики Николай Лукашенко, движение по автомобильной и железнодорожной частям Крымского моста ограничено. Кроме того, в Керчи были обустроены стоянка, штаб, палатки и туалеты на площадке аэропорта.