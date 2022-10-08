Минобороны раскрыло подробности работы войск МТО

Войска материально-технического обеспечения (МТО) Западного военного округа продолжают вести непрерывную работу по материально-техническому обеспечению российских военнослужащих. Кадры работы специалистов МТО публикует Минобороны России 8 октября.

В одном из новых мест дислокации российских войск были развернуты передвижные механизированные хлебозаводы, полевые кухни, столовые, комнаты бытового обслуживания, полевые банно-прачечные комплексы, пункты хранения и заправки горюче-смазочных материалов. Тыловики организовывают бесперебойное приготовление пищи, помывку личного состава, ремонт, обслуживание и заправку техники в полевых условиях.

Благодаря бесперебойной работе войск МТО, военнослужащие могут поменять белье, постирать вещи и принять душ в полевом банно-прачечном комплексе, заправить и обслужить технику и отдохнуть в комфортных условиях.

«На нашу бригаду возложена задача по обеспечению не только нашего личного состава, но и других подразделений, которые участвуют в специальной военной операции», — заявил заместитель командира бригады МТО Западного военного округа Игорь.

Одной из основных задач подразделений МТО является обеспечение бани и прачечной военнослужащих. Передвижные полевые бани работают автономно и ежедневно. Вместе с передвижным банным комплексом всегда перемещается мобильная прачечная, в которой имеется несколько стиральных машин.

«Бани предназначены для помывки личного состава в полевых условиях. В полевых условиях она развертывается в течение 10–15 минут», — рассказал начальник бани Владимир.

Военнослужащие подразделений тыла также организовывают бесперебойное приготовление пищи. Разворачиваются полевые кухни и механизированные хлебозаводы. Военнослужащие питаются не только регулярно, но еще и разнообразно. Фрукты, соки, сладкое — каждый день.

Как отмечает старший повар, питание сбалансированное и разнообразное. Военнослужащим больше всего нравятся макароны с мясом и щи.

3 октября «Известия» показали, как проходят будни одного из тыловых подразделений ВДВ. Сообщалось, что за время ведения СВО автомобильные колонны прошли более 30 тыс. км, было доставлено больше 10 тыс. т различных грузов — всё это благодаря непрерывной работе служащих обеспечения.

Ранее, 1 августа, Минобороны РФ опубликовало кадры работы подразделений МТО Восточного военного округа. Отмечалось, что силами специалистов МТО развернуты мобильные полевые кухни, каждая из которых позволяет накормить до 200 человек.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных, в связи с чем власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».