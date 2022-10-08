В ООН назвали сроки прилета в Москву представителей организации

На следующей неделе в Москву для обсуждения продления договоренностей об экспорте зерна по Черному морю прилетит заместитель генерального секретаря ООН Мартин Гриффитс. Об этом сообщил представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик в пятницу, 7 октября.

«Генеральный секретарь ведет интенсивную работу над продлением и расширением договоренностей по экспорту зерна по Черному морю, а также предпринимает усилия, чтобы удалить остающиеся препятствия на пути экспорта российского зерна и продовольствия», — приводит его слова агентство Reuters.

Он добавил, что вместе с Гриффитсом прилетит глава Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребека Гринспен для обсуждения этих вопросов с властями России.

Продовольственная сделка была заключена 22 июля в Стамбуле. Тогда министр обороны РФ Сергей Шойгу и Генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам сельхозпродукции и удобрений РФ на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна. Сделка предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.

Ранее, 3 октября, Ребека Гринспен сообщила, что почти 48% зерна, экспортируемого с Украины по Черному морю, идет в развитые страны, а 52% — в развивающиеся. При этом она отметила, что невозможно точно узнать, каков конечный пункт назначения экспорта зерна.

До этого, в конце сентября, президент России Владимир Путин заявлял, что ситуация с поставками продовольствия беднейшим странам мира не меняется. Он указал, что по состоянию на 23 сентября из 203 судов, вышедших из портов Украины, только четыре ушли в беднейшие страны по программе ООН.

В том же месяце Эрдоган также обращал внимание на то, что украинское зерно направляют не в беднейшие страны, а на территорию Евросоюза.