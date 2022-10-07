Макрон заявил о снижении доли российского газа в ЕС почти в пять раз

Доля российского газа на европейских рынках снизилась с 30-35% до 7,5% с начала года, сообщил президент Франции Эмманюэль Макрон 7 октября по итогам саммита Евросоюза (ЕС), прошедшего в Праге.

«Доля российского газа в ЕС представляла от 30 до 35%, сегодня она снизилась до 7,5%», — приводит его слова аккаунт Елисейского дворца в Twitter.

Макрон также сообщил, что в ближайшие недели страны ЕС начнут работу над снижением цен на рынке газа и электричества.

По его словам, сейчас это главная цель, которая будет достигнута путем координации с европейскими партнерами.

6 октября Евросоюз согласовал восьмой пакет санкций против России. В частности, он включает законодательную основу, которая позволяет определить потолок цен в отношении морских перевозок российской нефти в третьи страны. Ценовой лимит будет введен 5 декабря для нефти и 5 февраля 2023 года — для нефтепродуктов.

4 октября нефтяная компания Saudi Aramco сообщила, что поставщики не смогут удовлетворить спрос ЕС на энергоресурсы на фоне сокращения Европой поставок энергоносителей из России из-за отсутствия свободных мощностей.

В этот же день заместитель главного редактора итальянского издания iL Giornale Никола Порро заявил, что для ЕС настал час расплаты из-за непродуманной политики в сфере энергетики.

3 октября в «Газпроме», ссылаясь на данные Gas Infrastructure Europe, сообщили, что по состоянию на 1 число текущего месяца запасы газа в подземных хранилищах (ПХГ) Европы восполнены на 62,8 млрд куб. м.

Там указали, что для достижения уровня заполненности ПХГ начала сезона отбора 2019/2020 года европейским компаниям предстоит закачать еще 9,6 млрд куб. м газа.

При этом даже близкие к максимальным запасы в ПХГ крупных европейских стран не гарантируют надежное прохождение предстоящего осенне-зимнего периода, подчеркнули в «Газпроме».

В тот же день в Международном энергетическом агентстве (МЭА) предупредили, что хранилища в ЕС опустеют до 5% в феврале без российского газа и при ограниченных поставках сжиженного природного газа.