Новак призвал юридически оценить новые санкции ЕС перед ответом на них

Москве необходимо юридически оценить содержание восьмого пакета антироссийских санкций Брюсселя, прежде чем говорить о сроках введения ответных мер. Об этом в четверг, 6 октября, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

«Мы должны увидеть бумагу сначала, что там написано, юридически ее оценить», — сказал Новак журналистам, отвечая на вопрос, ознакомился ли он с положениями нового пакета санкций ЕС и какой будет реакция России.

В четверг Евросоюз согласовал восьмой пакет санкций против России. В частности, он включает законодательную основу, которая позволяет определить потолок цен в отношении морских перевозок российской нефти в третьи страны. Планируется, что лимит цен будет введен 5 декабря для нефти и 5 февраля 2023 года — для нефтепродуктов.

Накануне издание EUobserver написало, что Еврокомиссия также нацелена на то, чтобы ударить по российской сталелитейной промышленности и таким образом ограничить развитие ключевых технологий, особенно в оборонной сфере.

Ранее, 23 сентября, The Financial Times со ссылкой на источники указала, что новый пакет санкций может также затронуть сферу информационных технологий (IT) и кибербезопасности. Так, более жесткие ограничения против РФ требуют ввести наиболее радикально настроенные члены Европейского союза, а именно Польша, Латвия, Литва и Эстония.

Президент РФ Владимир Путин, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявил, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам. Глава государства подчеркивал, что в случае введения ограничений цен на энергоносители из РФ Западу грозит полная остановка поставок из страны.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля. Однако это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

