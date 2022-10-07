Почему за границей не работает приложение Сбербанка. Главное

Клиенты сервисов Сбербанка, находящиеся в настоящее время в Армении, Узбекистане и Казахстане, пожаловались на неполадки с сервисами финансовой организации. Всё, что известно о ситуации к данному моменту — в материале «Известий».

Что случилось с приложением Сбербанка за рубежом

Пользователи приложения «Сбербанк Онлайн» уточняют в социальных сетях, что войти в аккаунт получается лишь при использовании VPN с российскими IP-адресами. Без этого условия приложение не прогружается дальше стартовой страницы.

Кроме того, аналогичная проблема наблюдается и с приложением СБОЛ, служащее альтернативой «Сбербанк Онлайн».

При этом на территории РФ приложение работает в прежнем режиме.

Почему приложение Сбербанка не работает

В пресс-службе финансовой организации в беседе с «Известиями» подтвердили наличие технических проблем из-за работ на сервере. Сбербанк предупредил пользователей за рубежом о возможных неполадках и пообещал, что они будут устранены в ближайшее время.

Российские пользователи продолжают пользоваться приложением в штатном режиме.

Почему произошел технический сбой в Сбербанк Онлайн

Для неполадок в работе приложения за рубежом могут быть разные причины, отметил в беседе с «Извкстиями» директор технического департамента RTM Group Федор Музалевский. При этом санкционный фактор он счел маловероятным, поскольку новым рестрикциям бы предшествовали заявления госорганов недружественных России стран. Эксперт допустил, что проблема кроется в сертификатах безопасности.

«В последние недели Россия переходит на новые, национальные, сертификаты шифрования, тогда как раньше в основном использовались международные. Иностранный браузер пользователя видит небезопасное соединение и не позволяет открыть приложение. Такая проблема решается сменой корневого сертификата, на что необходимо несколько дней», — сказал Музалевский.

Те же изменения могли стать причиной сбоев в работе российских государственных сервисов в последние недели, предположил он.

Также на сбои на уровне сети указывает и тот факт, что приложение «Сбербанк Онлайн» не открывается как с iOS, так и с Android. По словам эксперта, одновременная блокировка со стороны двух систем практически невозможна.

Отверг специалист и версию с DDoS-атакой,активно тиражируемую Telegram-каналами. Музалевский уточнил, что в таком случае не помогло бы и использование VPN, а также неполадки не были бы локальными.

В прошлый раз масштабный сбой в работе сервисов Сбера был зафиксирован в июле. Пользователи не могли авторизоваться в системе.