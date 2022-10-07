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США будут сотрудничать с Финляндией и Швецией в рамках новой стратегии в Арктике

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Фото: Global Look Press/Sgt. Justin Toledo
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США представили новую стратегию по развитию присутствия в Арктике на ближайшие 10 лет с уклоном на геополитику и изменение климата. Власти также планируют сотрудничать с Финляндией и Швецией как с союзниками по НАТО, сообщили на сайте Белого дома 7 октября по итогам прошедшего пресс–брифинга.

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Отмечается, что документ новой стратегии будет первым с 2013 года в отношении общегосударственной политики США в Арктике.

«Климатический кризис в Арктике становится всё более сильным, а также еще до начала этого года геополитические реалии в Арктике начали меняться», — объяснили свое решение в Белом доме.

Новый документ предполагает сотрудничество США с Финляндией и Швецией как с будущими союзниками по НАТО в области обороны и безопасности.

Поясняется, что совместная работа будет касаться увеличения возможностей оперативного взаимодействия, совместных учений, а также прорабатывания сокращения рисков эскалации с Россией.

В Белом доме рассказали, что США также намерены конкурировать с РФ и Китаем так, чтобы иметь возможность управлять «напряженными отношениями».

«Стратегия определяет усилившуюся стратегическую конкуренцию, которую вы можете наблюдать в Арктике со стороны России и КНР за последнее десятилетие», — пояснили спикеры.

Отмечается, что США начнут строительство трех новых ледоколов в дополнение к двум, которые используются сейчас.

2 октября посол по особым поручениям МИД РФ, председатель комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов заявил, что действия НАТО повышают степень конфликтности в Арктическом регионе и могут спровоцировать инциденты военного характера.

По словам Корчунова, значительный рост активности НАТО в Арктике не может не беспокоить Россию. Также растет активность в Арктике и внерегиональных стран, к примеру, Великобритании.

В начале сентября президент России Владимир Путин заявил, что Россия возвращается в Арктику как в экономической сфере, так и в сфере обеспечения обороноспособности и предотвращения чрезвычайных ситуаций. По его словам, будущее РФ во многом связано с Арктикой и одной из главных задач является очистка региона от того, что там было накоплено в результате жизнедеятельности человека за минувшие годы.

29 августа генсек НАТО Йенс Столтенберг завил, что альянс планирует увеличить свое присутствие в Арктике для противостояния России. Кроме того, Столтенберг оправдал действия альянса большим стратегическим значением Арктического региона.

В ответ на это официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что подобные заявления воспринимаются Россией как выражение намерения по противостоянию РФ и российским интересам в Арктике и «Россия будет обеспечивать свои интересы надежным образом».

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