МИД РФ указал на угрозу создания НАТО военных инцидентов в Арктике

Действия НАТО повышают степень конфликтности в Арктическом регионе и могут спровоцировать инциденты военного характера. Об этом 2 октября заявил посол по особым поручениям МИД РФ, председатель комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов на полях Глобального финансового форума.

Он напомнил, что генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс может нарастить присутствие в высоких широтах из-за экономического сотрудничества России с неарктическими странами в регионе, например, с Китаем. Это может быть предлогом, так как НАТО позиционирует сотрудничество стран с Россией как угрозу безопасности для блока, подчеркнул дипломат.

«Такая тенденция в условиях отсутствия диалога с участием всех арктических государств, естественно, повышает степень конфликтности и может спровоцировать в регионе инциденты военного характера», — цитирует его ТАСС.

По словам Корчунова, значительный рост активности НАТО в Арктике не может не беспокоить Россию. Также растет активность в Арктике и внерегиональных стран, к примеру, Великобритании.

«При этом Россия как крупнейшая арктическая страна, реализующая масштабную повестку в интересах развития этого региона, делает и будет делать все возможное для предотвращения таких происшествий», — подчеркнул дипломат.

В начале сентября президент России Владимир Путин заявил, что Россия возвращается в Арктику как в экономической сфере, так и в сфере обеспечения обороноспособности и предотвращения чрезвычайных ситуаций. По его словам, будущее РФ во многом связано с Арктикой и одной из главных задач является очистка региона от того, что там было накоплено в результате жизнедеятельности человека за минувшие годы.

29 августа Столтенберг завил, что альянс планирует увеличить свое присутствие в Арктике для противостояния России. Кроме того, Столтенберг оправдал действия альянса большим стратегическим значением Арктического региона.

В ответ на это официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что подобные заявления воспринимаются Россией как выражение намерения по противостоянию РФ и российским интересам в Арктике и «Россия будет обеспечивать свои интересы надежным образом».