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МИД РФ указал на угрозу создания НАТО военных инцидентов в Арктике

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Фото: Global Look Press via ZUMA Press/Petty Officer 2nd Class Nicholas
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Действия НАТО повышают степень конфликтности в Арктическом регионе и могут спровоцировать инциденты военного характера. Об этом 2 октября заявил посол по особым поручениям МИД РФ, председатель комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов на полях Глобального финансового форума.

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Он напомнил, что генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс может нарастить присутствие в высоких широтах из-за экономического сотрудничества России с неарктическими странами в регионе, например, с Китаем. Это может быть предлогом, так как НАТО позиционирует сотрудничество стран с Россией как угрозу безопасности для блока, подчеркнул дипломат.

«Такая тенденция в условиях отсутствия диалога с участием всех арктических государств, естественно, повышает степень конфликтности и может спровоцировать в регионе инциденты военного характера», — цитирует его ТАСС.

По словам Корчунова, значительный рост активности НАТО в Арктике не может не беспокоить Россию. Также растет активность в Арктике и внерегиональных стран, к примеру, Великобритании.

«При этом Россия как крупнейшая арктическая страна, реализующая масштабную повестку в интересах развития этого региона, делает и будет делать все возможное для предотвращения таких происшествий», — подчеркнул дипломат.

В начале сентября президент России Владимир Путин заявил, что Россия возвращается в Арктику как в экономической сфере, так и в сфере обеспечения обороноспособности и предотвращения чрезвычайных ситуаций. По его словам, будущее РФ во многом связано с Арктикой и одной из главных задач является очистка региона от того, что там было накоплено в результате жизнедеятельности человека за минувшие годы.

29 августа Столтенберг завил, что альянс планирует увеличить свое присутствие в Арктике для противостояния России. Кроме того, Столтенберг оправдал действия альянса большим стратегическим значением Арктического региона.

В ответ на это официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что подобные заявления воспринимаются Россией как выражение намерения по противостоянию РФ и российским интересам в Арктике и «Россия будет обеспечивать свои интересы надежным образом».

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