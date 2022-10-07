«Известия» показали продвижение союзных сил под Артемовском

Союзные силы Донецкой и Луганской народных республик продвигаются вперед под артиллерийским заслоном российских войск. Об этом рассказал 7 октября корреспондент «Известий» Денис Кулага, который побывал на артемовском направлении, где идут бои с вооруженными силами Украины (ВСУ).

По словам Кулаги, украинская артиллерия продолжает прощупывать территорию одиночными залпами, однако снаряды приземляются гораздо дальше позиций ВС РФ, что говорит о том, что ВСУ не имеют понятия о реальном нахождении бойцов союзных сил. Украинские боевики работают по позициям России, используя 150 мм натовские заряды.

«Сейчас очень горячая пора, войска заняли от юго-запада, до юго-востока пригород Бахмута (Артемовска). И сейчас самое важное — точность работы нашей артиллерии, для поддержания штурмовых войск», — рассказал один из бойцов.

Позади остались бои за поселок Зайцево и Опытное. Съемочная группа «Известий» также запечатлела работу разведгрупп на артемовском направлении. Они идут по вновь освобожденным территориям, и задача этих военных проходить следом за первой штурмовой волной, проверяя, чтобы никто из ВСУ не успел спрятаться.

Разведчики находят слабые зоны данной территории с тактической точки зрения, чтобы потом грамотно расставить посты и, в случае попытки ВСУ перейти в контратаку, удержать занятые позиции.

5 октября врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что украинские войска в Артемовске отступают без возможности удерживать ранее занимаемые позиции. Пушилин добавил, что и Красный Лиман (Лиман) тоже будет освобожден.

Ранее, 3 октября, появились кадры с отступающими из Артемовска украинскими солдатами. На видео один из них заявил, что «выходит из ада».

До этого, 1 октября, официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что союзные войска отведены из Красного Лимана на более выгодные рубежи из-за угрозы окружения. Он отметил, что несмотря на понесенные потери, имея значительное превосходство в силах и средствах, противник ввел резервы и продолжил наступление на данном направлении.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите ДНР и ЛНР. Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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