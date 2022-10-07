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Прокуратура отменила первое уголовное дело об уклонении от службы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Прокуратура приняла решение о прекращении уголовного дела об уклонении от военной службы при частичной мобилизации в отношении жителя Пензы. Об этом 7 октября сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник.

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«Прокуратура отменила постановление о возбуждении уголовного дела по статье 328 УК РФ «Уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований, которое завели против жителя Пензенской области», — рассказал собеседник агентства.

Согласно информации агентства супруги подозреваемого, накануне его выпустили из изолятора временного содержания, где он пробыл двое суток после возбуждения уголовного дела, однако об отмене уголовного дела стало известно только сегодня.

Ранее, 5 октября, в пресс-службе Следственного комитета России (СК РФ) сообщили о том, что в России возбуждено первое уголовное дело об уклонении от военной службы при мобилизации.

До этого, 24 сентября, президент России Владимир Путин подписал пакет поправок о военной службе. Согласно внесенным поправкам, призванные на военные сборы из запаса будут нести уголовную ответственность за неявку или самовольное оставление места службы наравне с контрактниками. Кроме того, 21 сентября, глава государства объявил о начале частичной мобилизации. Российский лидер подчеркнул, что такая мера необходима для защиты страны, ее суверенитета.

20 сентября Госдума во вторник сразу во втором и третьем чтениях приняла закон с поправками о наказании за дезертирство и добровольную сдачу в плен. Отмечалось, что неявка на военную службу по призыву или дезертирство будет наказываться лишением свободы на срок от пяти до 10 лет. На следующий день закон с поправками принял Совфед. 14 июля Путин подписал закон о приравнивании перехода на сторону противника к госизмене. Так, за участие россиян в вооруженном конфликте или военных действиях за рубежом против интересов России может грозить до 20 лет лишения свободы со штрафом до 500 тыс. рублей.

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