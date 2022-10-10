Без моратория

В начале октября закончилось действие моратория на банкротства, введенного с 1 апреля 2022 года. Высказывалось много мнений о том, стоит ли продлевать мораторий в существующем или более сокращенном виде, а также каковы будут последствия его отмены. На данный момент, можно констатировать, что государство отказалось от продления моратория в любом виде. И это при том, что достаточно крупные игроки российской экономики просили сохранить его, хотя бы в ограниченном виде. Так, к правительству РФ с подобными просьбами обращались Ассоциация АКОН, занимающаяся развитием рынка обслуживания недвижимости, Ассоциация компаний интернет торговли (АКИТ), в которую входят Ozon, Wildberries, DNS, «М.Видео-Эльдорадо» и многие другие крупные игроки.

Однако, как показывает время, никто из них пока не нашел поддержки в правительстве. Важно понимать, что это совершенно не означает, что подобные просьбы не будут услышаны тогда, когда государство проанализирует последствия окончания моратория на банкротство.

Какими же могут быть эти последствия? Одно из очевидных – количество банкротных дел в судах, вероятнее всего, резко возрастет, но не станет существенно больше при подведении итоговой статистики.

Так, перспектива резкого роста подтверждается тем, что, по данным Федресурса, в первый день прекращения действия моратория 2 октября, несмотря на то, что он пришелся на воскресенье, кредиторы подали 454 заявления о намерении обратиться с заявлением о банкротстве. Во второй день – более сотни. Первые сообщения появились в первые же секунды прекращения действия моратория. Однако такая активность в первые часы и дни может, хоты бы частично, компенсироваться тем, что очень многие хозяйствующие субъекты (около 40 тыс.) отказались от распространения на них моратория, и их деятельность шла своим чередом.

Важно отметить, что в этом стремлении быть первыми кредиторы совершенно правы, все сообщения о намерениях, опубликованные до моратория, утратили силу. Между тем, наиболее раннее опубликование сообщения о намерении дает возможность первым подать заявление о банкротстве и, как следствие, получить больший контроль над процедурой несостоятельности должника.

Кроме того, правила моратория предусматривают увеличенные сроки для определения заинтересованных лиц и оспаривания сделок должника. Чтобы воспользоваться этими увеличенными сроками, заявление о банкротстве надо подать в течение трех месяцев со дня прекращения действия моратория.

Дополнительно кредиторам для защиты своих интересов стоит самостоятельно обратиться в ФССП России с заявлениями о возобновлении приостановленных в период действия моратория исполнительных производств. Можно, конечно, рассчитывать на то, что ФССП все сделает самостоятельно, но лучше ускорить процессы собственной инициативой.

Кроме того, кредиторам разумно было бы проверить всех должников, которые пользовались мораторной защитой, на предмет выплаты дивидендов в период моратория (или заключения сделок, прикрывающих выплату дивидендов – например, займы участникам, акционерам). Если подобные сделки будут выявлены, то должник перестанет пользоваться мораторной защитой и с него можно будет взыскать все финансовые санкции за весь период.

Таким образом, кредиторам после прекращения моратория предстоит провести большую работу, направленную на максимальное и полное удовлетворение своих требований, а государству предстоит проанализировать последствия прекращения моратория и принять решение о введении новых или иных мер поддержки.

Автор — основатель юридической компании «Русяев и партнеры»

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