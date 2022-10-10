Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Украинские боевики обстреляли Рубежное из РСЗО HIMARS
Мир
Американские законодатели предложили приостановить продажу оружия Саудовской Аравии
Мир
Глава МИД Венгрии напомнил критикующим его встречу с Лавровым о тепле в их домах
Мир
WP назвала решение ОПЕК+ о сокращении нефтедобычи помощью России
Происшествия
Автомобиль сбил водителя самоката на переходе в Москве
Мир
Эрдоган предупредил о значительных трудностях для ЕС при ограничении поставок газа
Армия
Ракета «Союз-2.1б» стартовала с космодрома Плесецк
Армия
Украинские атаки отбиты на всех направлениях
Общество
Спасатели обнаружили группу пропавших на Камчатке туристов
Экономика
Европе предрекли нехватку газа на зиму
Мир
В Нигерии из-за опрокидывания лодки погибли более 70 человек
Армия
Расчеты 152-мм гаубиц «Мста-Б» уничтожили бронетехнику и укрепрайоны ВСУ

Без моратория

Юрист Илья Русяев — о возможных последствиях прекращения эмбарго на банкротство
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В начале октября закончилось действие моратория на банкротства, введенного с 1 апреля 2022 года. Высказывалось много мнений о том, стоит ли продлевать мораторий в существующем или более сокращенном виде, а также каковы будут последствия его отмены. На данный момент, можно констатировать, что государство отказалось от продления моратория в любом виде. И это при том, что достаточно крупные игроки российской экономики просили сохранить его, хотя бы в ограниченном виде. Так, к правительству РФ с подобными просьбами обращались Ассоциация АКОН, занимающаяся развитием рынка обслуживания недвижимости, Ассоциация компаний интернет торговли (АКИТ), в которую входят Ozon, Wildberries, DNS, «М.Видео-Эльдорадо» и многие другие крупные игроки.

Однако, как показывает время, никто из них пока не нашел поддержки в правительстве. Важно понимать, что это совершенно не означает, что подобные просьбы не будут услышаны тогда, когда государство проанализирует последствия окончания моратория на банкротство.

Какими же могут быть эти последствия? Одно из очевидных – количество банкротных дел в судах, вероятнее всего, резко возрастет, но не станет существенно больше при подведении итоговой статистики.

Так, перспектива резкого роста подтверждается тем, что, по данным Федресурса, в первый день прекращения действия моратория 2 октября, несмотря на то, что он пришелся на воскресенье, кредиторы подали 454 заявления о намерении обратиться с заявлением о банкротстве. Во второй день – более сотни. Первые сообщения появились в первые же секунды прекращения действия моратория. Однако такая активность в первые часы и дни может, хоты бы частично, компенсироваться тем, что очень многие хозяйствующие субъекты (около 40 тыс.) отказались от распространения на них моратория, и их деятельность шла своим чередом.

Важно отметить, что в этом стремлении быть первыми кредиторы совершенно правы, все сообщения о намерениях, опубликованные до моратория, утратили силу. Между тем, наиболее раннее опубликование сообщения о намерении дает возможность первым подать заявление о банкротстве и, как следствие, получить больший контроль над процедурой несостоятельности должника.

Кроме того, правила моратория предусматривают увеличенные сроки для определения заинтересованных лиц и оспаривания сделок должника. Чтобы воспользоваться этими увеличенными сроками, заявление о банкротстве надо подать в течение трех месяцев со дня прекращения действия моратория.

Дополнительно кредиторам для защиты своих интересов стоит самостоятельно обратиться в ФССП России с заявлениями о возобновлении приостановленных в период действия моратория исполнительных производств. Можно, конечно, рассчитывать на то, что ФССП все сделает самостоятельно, но лучше ускорить процессы собственной инициативой.

Кроме того, кредиторам разумно было бы проверить всех должников, которые пользовались мораторной защитой, на предмет выплаты дивидендов в период моратория (или заключения сделок, прикрывающих выплату дивидендов – например, займы участникам, акционерам). Если подобные сделки будут выявлены, то должник перестанет пользоваться мораторной защитой и с него можно будет взыскать все финансовые санкции за весь период.

Таким образом, кредиторам после прекращения моратория предстоит провести большую работу, направленную на максимальное и полное удовлетворение своих требований, а государству предстоит проанализировать последствия прекращения моратория и принять решение о введении новых или иных мер поддержки.

Автор — основатель юридической компании «Русяев и партнеры»

Позиция редакции может не совпадать с мнением автора

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022