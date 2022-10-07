Реклама
Прямой эфир
Экономика
Путин утвердил кредитные каникулы для мобилизованных и контрактников
Общество
Совладельца «Зимней вишни» осудили на восемь лет за дачу взятки
Интернет
Первый iPhone с разъемом USB-C выйдет в 2025 году
Общество
Умер актер и певец Леонид Шумский
Общество
Стремоусов заявил о контроле наемниками села Великая Александровка под Херсоном
Общество
Путин наградил главу Минсельхоза Херсонской области Ковалева орденом Мужества посмертно
Мир
Президент Киргизии Жапаров поздравил Путина с юбилеем
Мир
Российские войска пресекли попытки наступления ВСУ на трех направлениях
Авто
Правительство России утвердило изменения в ПДД для электросамокатов
Армия
Герой России Мурадов назначен командующим ВВО
Туризм
Шри-Ланка заявила о готовности выдавать банковские карты российским туристам
Общество
В Энергодаре заявили о начале регламентных работ по перезапуску энергоблоков ЗАЭС

Шри-Ланка заявила о готовности выдавать банковские карты российским туристам

0
Фото: Global Look Press/Harry Laub
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Власти Шри-Ланки в настоящее время обсуждают внедрение системы, по которой российские туристы дистанционно смогут оформлять карты в ланкийском банке и по прилете в страну расплачиваться ими на отдыхе. Об этом журналистам в пятницу, 7 октября, рассказали в посольстве Шри-Ланки в Москве.

Счастливый остров: зачем россияне едут на Шри-Ланку
Туристов ждет не только экзотическая природа

Над внедрением системы работают российский Национальный инвестиционно-промышленный банк (Нацинвестпромбанк) и ланкийский Peoples Bank. Смысл программы в следующем: россиянин дистанционно открывает счет в ланкийском банке, а по прилету на Шри-Ланку турист получает уже готовую банковскую карту в любом из 743 отделений Peoples Bank, которой можно расплачиваться на территории страны.

По словам представителя Нацинвестпромбанк Александры Сукневой, предварительные договоренности между банками уже достигнуты, сейчас идет финальное согласование всех параметров программы. В России и на Шри-Ланке рассчитывает, что такая возможность заработает уже в течение 1-2 месяцев.

Кроме того, как заявил на встрече в Москве советник по туризму посольства Шри-Ланки в РФ Шамила Яратна, в настоящее время между финансовыми властями двух стран идут переговоры о запуске российской системы «МИР» на острове. По его словам, обсуждение этого вопроса сейчас также выходит на финальную стадию.

Одновременно с этим властям Шри-Ланки удалось решить с Росавиацией вопрос о возобновлении прямых рейсов из РФ на остров, которые были прекращены в июне после ареста самолета «Аэрофлота». С 9 октября российский нацперевозчик возобновляет полеты из Москвы в Коломбо: рейсы будут выполняться дважды в неделю – по четвергам и воскресеньям. Также 7 октября Росавиация дала разрешение чартерной авиакомпании Azur Air на запуск прямых рейсов из Москвы в Коломбо. Об этом заявила посол Республики Шри-Ланка в РФ Джанита Абевикрема Лиянаге. Полеты начнутся с 3 ноября, будет четыре рейса в неделю.

Шри-Ланка сейчас активно привлекает туристов в страну, чтобы поддержать экономику после пандемии ковида. До эпидемии коронавируса Шри-Ланку в год посещало более 2,2 млн туристов, которые приносили казне примерно $4,3 млрд. В течение 2020-2021 годов поток рухнул до 140 тыс. человек. В течение девяти месяцев 2022 года Шри-Ланку посетило около 500 тыс. иностранных туристов, из которых около 50 тыс. — это россияне.

Представители Шри-Ланки также заверили, что к настоящему моменту все проблемы на острове, которые возникли после смены власти в июле, уже решены. «Ситуация в стране полностью контролируема, проблем с топливом и электричеством нет, ничего не мешает отдыху», — заявил Шамила Яратна.

Для въезда на Шри-Ланку требуется либо сертификат о вакцинации («Спутник V» одобрен), либо отрицательный ПЦР-тест, сделанный за 72 часа до вылета. Кроме того, нужна виза – ее можно оформить либо онлайн, но оплатить визовый сбор российской картой не получится, либо получить по прилетев в аэропорту. Стоимость визы по прилете — $40.

Напомним, авиакомпания «Аэрофлот» приостановила все рейсы в Коломбо после того, как ее самолет Airbus A330-300 был задержан на острове из-за отсутствия разрешения на вылет авиавластей Шри-Ланки. МИД России в связи с этим инцидентом заявил протест послу страны. Позже, 6 июня, суд снял запрет. 17 сентября власти Шри-Ланки назвали арест российского самолета «чудовищной ошибкой».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022