Шри-Ланка заявила о готовности выдавать банковские карты российским туристам

Власти Шри-Ланки в настоящее время обсуждают внедрение системы, по которой российские туристы дистанционно смогут оформлять карты в ланкийском банке и по прилете в страну расплачиваться ими на отдыхе. Об этом журналистам в пятницу, 7 октября, рассказали в посольстве Шри-Ланки в Москве.

Над внедрением системы работают российский Национальный инвестиционно-промышленный банк (Нацинвестпромбанк) и ланкийский Peoples Bank. Смысл программы в следующем: россиянин дистанционно открывает счет в ланкийском банке, а по прилету на Шри-Ланку турист получает уже готовую банковскую карту в любом из 743 отделений Peoples Bank, которой можно расплачиваться на территории страны.

По словам представителя Нацинвестпромбанк Александры Сукневой, предварительные договоренности между банками уже достигнуты, сейчас идет финальное согласование всех параметров программы. В России и на Шри-Ланке рассчитывает, что такая возможность заработает уже в течение 1-2 месяцев.

Кроме того, как заявил на встрече в Москве советник по туризму посольства Шри-Ланки в РФ Шамила Яратна, в настоящее время между финансовыми властями двух стран идут переговоры о запуске российской системы «МИР» на острове. По его словам, обсуждение этого вопроса сейчас также выходит на финальную стадию.

Одновременно с этим властям Шри-Ланки удалось решить с Росавиацией вопрос о возобновлении прямых рейсов из РФ на остров, которые были прекращены в июне после ареста самолета «Аэрофлота». С 9 октября российский нацперевозчик возобновляет полеты из Москвы в Коломбо: рейсы будут выполняться дважды в неделю – по четвергам и воскресеньям. Также 7 октября Росавиация дала разрешение чартерной авиакомпании Azur Air на запуск прямых рейсов из Москвы в Коломбо. Об этом заявила посол Республики Шри-Ланка в РФ Джанита Абевикрема Лиянаге. Полеты начнутся с 3 ноября, будет четыре рейса в неделю.

Шри-Ланка сейчас активно привлекает туристов в страну, чтобы поддержать экономику после пандемии ковида. До эпидемии коронавируса Шри-Ланку в год посещало более 2,2 млн туристов, которые приносили казне примерно $4,3 млрд. В течение 2020-2021 годов поток рухнул до 140 тыс. человек. В течение девяти месяцев 2022 года Шри-Ланку посетило около 500 тыс. иностранных туристов, из которых около 50 тыс. — это россияне.

Представители Шри-Ланки также заверили, что к настоящему моменту все проблемы на острове, которые возникли после смены власти в июле, уже решены. «Ситуация в стране полностью контролируема, проблем с топливом и электричеством нет, ничего не мешает отдыху», — заявил Шамила Яратна.

Для въезда на Шри-Ланку требуется либо сертификат о вакцинации («Спутник V» одобрен), либо отрицательный ПЦР-тест, сделанный за 72 часа до вылета. Кроме того, нужна виза – ее можно оформить либо онлайн, но оплатить визовый сбор российской картой не получится, либо получить по прилетев в аэропорту. Стоимость визы по прилете — $40.

Напомним, авиакомпания «Аэрофлот» приостановила все рейсы в Коломбо после того, как ее самолет Airbus A330-300 был задержан на острове из-за отсутствия разрешения на вылет авиавластей Шри-Ланки. МИД России в связи с этим инцидентом заявил протест послу страны. Позже, 6 июня, суд снял запрет. 17 сентября власти Шри-Ланки назвали арест российского самолета «чудовищной ошибкой».