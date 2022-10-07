В Госдуме предрекли исчезновение однополярности мира

Стран, выходящих из-под влияния США, станет больше. Об этом 7 октября заявил депутат Госдумы Динар Гильмутдинов.

Таким образом он отреагировал на новость о том, что девять стран – участниц Организации американских государств (ОАГ) не поддержали резолюцию, осуждающую действия России на Украине, среди них — Аргентина, Боливия, Бразилия и Мексика.

«В каждой [такой] стране есть лидеры, которые ориентируются на свое мнение, а не на мнение Америки. <…> Эти страны — молодцы, я думаю, их будет больше и больше. Люди поймут, страны поймут, что [есть] нацизм на Украине, принуждение Америкой воевать братские народы. Я думаю, этому придет конец. Однополярность мира уйдет», — приводит слова депутата «Дума ТВ» для «Известий».

Декларацию поддержали Антигуа и Барбуда, Багамы, Барбадос, Белиз, Канада, Чили, Колумбия, Коста-Рика, Эквадор, США, Гренада, Гватемала, Гайана, Гаити, Ямайка, Панама, Парагвай, Перу, Доминикана, Суринам, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Тринидад и Тобаго и Уругвай. Об этом сообщается в Twitter организации.

По итогам 15-й Конференции министров обороны Америки (CDMA), которая прошла 29 июля, Аргентина, Бразилия и Мексика отказались присоединяться к позиции стран Запада по осуждению конфликта вокруг Украины. Представители Мексики также добавили, что ситуация вокруг Украины находится вне компетенции CMDA.

В апреле совет ОАГ лишил Россию статуса постоянного наблюдателя при Организации американских государств. Отмечается, что соответствующее решение было принято в контексте российской спецоперации по защите мирного населения Донбасса.

Глава МИД Венесуэлы Феликс Пласенсия осудил это решение. Он добавил, что ОАГ стала бесполезной инстанцией, полностью потерявшей актуальность.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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