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Девять членов ОАГ отказались поддержать антироссийскую резолюцию по Украине

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Фото: REUTERS/Cris BOURONCLE
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Девять стран участниц Организации американских государств (ОАГ) не поддержали резолюцию, осуждающую действия России на Украине. Об этом 7 октября стало известно по итогу 52-й Генеральной ассамблее ОАГ, которая проходит в Перу.

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Декларацию поддержали Антигуа и Барбуда, Багамы, Барбадос, Белиз, Канада, Чили, Колумбия, Коста-Рика, Эквадор, США, Гренада, Гватемала, Гайана, Гаити, Ямайка, Панама, Парагвай, Перу, Доминикана, Суринам, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Тринидад и Тобаго и Уругвай. Об этом сообщается в Twitter организации.

Представители Аргентины, Боливии, Бразилии, Гондураса, Доминики, Мексики, Никарагуа, Сальвадора, а также Сент-Винсент и Гренадины отказались поддерживать антироссийскую декларацию.

По итогам 15-й Конференции министров обороны Америки (CDMA), которая прошла 29 июля, Аргентина, Бразилия и Мексика отказались присоединяться к позиции стран Запада по осуждению конфликта вокруг Украины. Представители Мексики также добавили, что ситуация вокруг Украины находится вне компетенции CMDA.

В апреле совет ОАГ лишил Россию статуса постоянного наблюдателя при Организации американских государств. Отмечается, что соответствующее решение было принято в контексте российской спецоперации по защите мирного населения Донбасса.

Глава МИД Венесуэлы Феликс Пласенсия осудил это решение. Он добавил, что ОАГ стала бесполезной инстанцией, полностью потерявшей актуальность.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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