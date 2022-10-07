Вагабов назвал мотивы удара Исмаилова бутылкой по голове
Боец ММА Вагаб Вагабов объяснил, почему он решил разбить бутылку об голову Магомеда Исмаилова. Об этом он рассказал Известиям 7 октября.
По словам бойца, Исмаилов с самого утра был вялым, таким образом он решил разбудить боксера, чтобы тот пришел в себя.
«Да он такой ходит с утра вялый. Я говорю: «В себя приди». Он что-то меня не слышал. Ну, надеюсь, бутылка разбудила его», — сказал Вагабов.
Он отметил, что злость поможет Исмаилову настроиться на бой с Иличем.
Инцидент произошел во время взвешивания участников турнира PRAVDA российского бойца Магомеда Исмаилова и серба Александра Илича.
Турнир PRAVDA 7 октября в прямом эфире покажет телеканал РЕН ТВ. Бой серба Александра Илича и Исмаилова станет главным событием вечера.
6 октября Илич пообещал, что он нокаутирует Исмаилова. Он указал, что многие ставят на победу Исмаилова из-за его «мощного» внешнего вида.
Ранее, 5 октября, российский боксер Костя Цзю оценил шансы на победу Магомеда Исмаилова в бою против серба Александра Илича.
4 октября Исмаилов заявил, что сделает «отбивную» из Илича. Он отметил, что приложит все усилия для победы в предстоящем бою.
В рамках турнира PRAVDA состоятся также поединки: Муборакшо Муборакшоев против Тимура Никулина, Николай Чибис против Расула Мирзаева, Джулиан Лэйн против Влада Туйнова.