В США хотели видеть Россию, которая могла бы присоединиться к НАТО, заявил бывший посол США в ООН и экс-советник Белого дома по нацбезопасности Джон Болтон в статье для издания 19Fortyfive, опубликованной 4 октября.

«Очевидная стратегическая цель Вашингтона — близкая к Западу Россия, подходящий кандидат в НАТО, на что мы и надеялись после распада Советского Союза», — говорится в статье.

Болтон также заявил о необходимости смены власти в РФ, что, по его мнению, принесет Европе «мир и безопасность».

Указывается, что бывший посол предложил оказывать помощь гражданам, которые могут повлиять на смену режима в России, так как этот процесс неизбежен и принесет США желаемый результат — «власть переходного периода, которая соблюдает нейтралитет, пока формируется новая конституция».

12 июля в интервью телеканалу CNN Болтон сказал, что участвовал в подготовке государственных переворотов за рубежом. Он напомнил о штурме Капитолия в январе прошлого года сторонниками бывшего президента страны Дональда Трампа и добавил, что экс-президент недостаточно компетентен, чтобы осуществить «тщательно спланированный государственный переворот». Болтон назвал себя человеком, который «помогал планировать государственный переворот не здесь, а в других частях света».

Как заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, такое признание требует реакции и разбора. Она подчеркнула, что не помнит, чтобы когда-либо занимающий высокие посты человек прямым текстом рассказывал о планировании госпереворотов в других странах.

В мае в своей колонке для National Review Болтон призвал Вашингтон дать отпор России в Абхазии и Южной Осетии. Политик заявил, что шесть стран Восточной Европы и Кавказа «остались в серой зоне» между РФ и границами НАТО, которые видоизменились. Болтон выступил с предложением «убрать данное пространство» через присоединение территории к Западу.