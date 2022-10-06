Матвиенко отметила отсутствие поддержки делегации Украины от стран G20

Делегация Украины, выступившая на саммите спикеров парламентов стран Группы двадцати (G20) с ложными обвинениями в адрес России и попытавшаяся организовать шоу в зале, не получила поддержки парламентариев других стран. Об этом 6 октября заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

По ее словам, украинская делегация сформировала выступление «из заезженных, фальшивых обвинений».

«И из двусторонних встреч, и из реакции зала на это выступление (вы видели эту достаточно вялую реакцию), и попытка организовать очередное шоу — встать в зале. Ну встали четыре человека», — рассказала сенатор журналистам.

По ее словам, другие парламентарии понимали суть происходящего и позицию России.

«Так что шоу не удалось. Поддержки, на которую они рассчитывали, не получилось», — заключила Матвиенко.

Также она предложила украинской делегации на площадке G20 в Индонезии сесть за стол переговоров. Сенатор добавила, что РФ открыта к переговорам по урегулированию кризиса внутри Украины и выступает за его мирное решение.

Матвиенко добавила, что парламентарии Украины проигнорировали данное предложение, так как без западных кураторов не принимает решения.

4 октября Киев официально отказался от переговоров с Москвой. Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.

Это произошло после того, как 30 сентября Путин призвал Киев немедленно прекратить боевые действия и вернуться за стол переговоров.

О выступлении Матвиенко на площадке «группы двадцати» сообщалось 5 октября. Она выступает на тематической сессии по вопросам продовольственной, энергетической безопасности и экономических вызовов, а также в дискуссии, посвященной социальной интеграции, гендерному равенству и расширению прав и возможностей женщин.

Саммит в Джакарте проходит с 5 по 7 октября.