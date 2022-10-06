Матвиенко предложила парламентариям Украины сесть за стол переговоров

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко в четверг, 6 октября, предложила украинской делегации на площадке G20 в Индонезии сесть за стол переговоров.

«Давайте прямо сегодня на площадке парламентской «двадцатки» сядем за стол переговоров: парламент России, парламент Украины. Давайте попытаемся понять друг друга, найти договоренности», — обратилась политик во время выступления на заседании G20.

Она подчеркнула, что РФ открыта к переговорам по урегулированию кризиса внутри Украины и выступает за его мирное политическое решение.

«Мы за переговоры, диалог, мирное политическое решение этого кризиса. Давайте договариваться и садиться за стол переговоров», — заявила Матвиенко.

Однако парламентарии Украины проигнорировали данное предложение.

«Понятно, что реакции [на приглашение сесть за стол переговоров] нет. Потому что Украина несвободна в своих решениях. Она не может самостоятельно, без ее хозяев принимать какие-то решения. Это еще раз вскрыло суть всего происходящего на Украине», — прокомментировала отсутствие реакции украинских парламентариев спикер Совета Федерации в беседе с журналистами.

О выступлении Матвиенко на площадке «группы двадцати» сообщалось 5 октября. Саммит в Джакарте проходит с 5 по 7 октября. Матвиенко выступает на тематической сессии по вопросам продовольственной, энергетической безопасности и экономических вызовов, а также в дискуссии, посвященной социальной интеграции, гендерному равенству и расширению прав и возможностей женщин.