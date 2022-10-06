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Опубликован указ Путина об изменении условий отсрочки от мобилизации

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Президент России Владимир Путин подписал указ о внесении изменений в указ о предоставлении отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации. Об этом в четверг, 6 октября, сообщает пресс-служба Кремля.

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«Установить, что отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации предоставляется гражданам, получающим образование соответствующего уровня впервые, обучающимся по очной и очно-заочной формам обучения», — говорится в документе.

Отсрочка коснется студентов, которые обучаются в имеющих госаккредитацию вузах, колледжах, научных организациях, а также на площадках инновационных научно-технологических центров и в духовно-образовательных организациях. Речь идет о тех, кто получает образование соответствующего уровня впервые.

Также аспиранты, врачи-ординаторы и дополнительные категории студентов получают отсрочку от частичной мобилизации.

О расширении условий предоставления отсрочки от мобилизации Путин сообщил днем ранее. Тогда он подчеркнул, что отсрочку от мобилизации получат также те, кто учится в вечернее время.

4 октября министр обороны России Сергей Шойгу поручил Генштабу в кратчайший срок дать призывным комиссиям и военным комиссарам разъяснения по вопросу отсрочек в рамках частичной мобилизации.

Частичная мобилизация объявлена 21 сентября. В Министерстве обороны тогда сообщили, что в общей сложности будут призваны 300 тыс. человек.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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