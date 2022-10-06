Крикалев сообщил о проработке встречи глав Роскосмоса и НАСА

Встреча главы Роскосмоса Юрия Борисова с руководителем Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) Биллом Нельсоном может состояться до конца года, сообщил в среду, 5 октября, исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев.

«Желание встречи есть и с одной, и с другой стороны. Вопрос прорабатывается», — ответил он на пресс-конференции в Космическом центре имени Джона Кеннеди (штат Флорида).

Крикалев добавил, что встреча теоретически может состояться до конца текущего года, и для ее проведения рассматриваются любые варианты локации, в том числе Россия.

«В зависимости от политической ситуации здесь может быть более рациональной встреча на нейтральной территории. Встреча должна сопровождаться профессиональными обсуждениями. [Специалисты НАСА и Роскосмоса] будут искать удобный и целесообразный повод встретиться в наиболее удобном месте, чтобы это было удобно всем», — приводит слова Крикалева ТАСС.

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