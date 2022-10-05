Кинокритик оценил влияние скандального развода Джоли и Питта на их карьеры

Многолетний скандал вокруг развода голливудских актеров Анджелины Джоли и Брэда Питта практически никак не повлиял на их карьеры. На это 5 октября указал кинокритик, обозреватель «Известий» Сергей Сычев.

«Достаточно проанализировать карьеру Питта и Джоли за последние годы, чтобы убедиться: скандалы не слишком влияют на контракты и призы. Питт сейчас в зените карьеры. Он блистательно сыграл у Квентина Тарантино, его роль в Ad Astra называют среди лучших во всем его творчестве. Вышли «Быстрее пули» и «Затерянный город», недавно Питт заключил контракт с Apple и получит за роль в фильме о гонках «Формула – 1» 30 млн долларов», — отметил эксперт.

В то же время он обратил внимание на то, что большая часть работы артиста является продюсерской, а не актерской. Сегодня Питт — один из самых влиятельных бизнесменов Голливуда, так что вряд ли ему что-то грозит, убежден Сычев.

По его словам, в целом неплохо идут дела и у Джоли, хотя и далеко не так интенсивно, как у Питта.

«Не так давно мы видели ее у Хлои Чжао в «Вечных», сейчас идет работа над новой частью «Малефисенты». Джоли снимает режиссерскую картину «Без крови» с Сальмой Хайек в главной роли, но пока Джоли-постановщице не очень везет: ее картины обычно пролетают мимо престижных премий, и даже усилия Netflix не слишком помогли последнему ее полному метру «Сначала они убили моего отца». Но Брэд Питт здесь явно ни при чем», — резюмировал кинокритик.

Накануне стало известно, что Джоли подала иск о домашнем насилии против Питта. Актриса рассказала о случае, который произошел в сентябре 2016 года в частном самолете. Во время полета Питт якобы попытался придушить одного из детей и ударил другого по лицу, схватил жену за голову и потряс. Артист отрицает эти обвинения. Брак был расторгнут в 2019 году.

Также Джоли призналась в давлении со стороны Питта рамках разбирательства вокруг их общей винодельни во Франции. По ее словам, актер сорвал переговоры о продаже ее части бизнеса, потребовав в обмен на подпись не разглашать вне суда информацию о физическом и эмоциональном насилии. В июле этого года Джоли выиграла суд о продаже французской винодельни.

При этом в августе актриса подала в суд на ФБР с требованием продолжить расследование дела в отношении Брэда Питта. В то время в ФБР не нашли достаточного количества доказательств для предъявления обвинений.