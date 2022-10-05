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Боксеры из России смогут выступать на международных турнирах под флагом страны

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Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин
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Боксеры из России будут выступать на международных турнирах под флагом страны. Об этом в среду, 5 октября, сообщила пресс-служба Международной федерации бокса (IBA).

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«Российские и белорусские спортсмены будут выступать с флагом и с гимном», — говорится в заявлении.

Кроме того, в IBA отметили, что политика не должна иметь никакого влияния на спорт.

Ранее в этот день стало известно, что Международная федерация бокса допустила к участию в соревнованиях спортсменов из России и Белоруссии. К соревнованиям также вернутся технические представители этих двух стран.

В IBA подчеркнули, что всем спортсменам должны быть предоставлены равные условия и возможности.

В марте этого года IBA запретила россиянам участвовать в международных турнирах. Организация отстранила спортсменов и официальных лиц, в том числе судей, принадлежащих к национальным федерациям России или Белоруссии.

После начала спецоперации России по защите мирного населения Донбасса МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях.

Решение о спецоперации было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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