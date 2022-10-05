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Историк из Подмосковья победил в конкурсе «Учитель года России»

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Фото: РИА Новости/Светлана Шевченко
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Победителем конкурса «Учитель года России» стал преподаватель истории из Подмосковья Дмитрий Лутовинов. Об этом 5 октября сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на торжественной церемонии в Доме Пашкова.

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«Победитель всероссийского конкурса «Учитель года» 2022 года — Лутовинов Дмитрий»,объявила Голикова.

Лутовинов работает в школе №16 городского округа Орехово-Зуево.

Церемония награждения победителей конкурса «Учитель года России» пройдет сегодня в Государственном Кремлевском дворце.

Ожидается, что президент России Владимир Путин по видеосвязи проведет встречу с лауреатами и финалистами конкурса.

Ранее в среду историк Наталия Зинович рассказала «Известиям», что День учителя празднуют не только в России, но и во всем мире.

По инициативе ЮНЕСКО 5 октября был объявлен всемирным Днем учителя. Именно в этот день в 1966 году в Париже была проведена конференция о статусе учителей, где был подписан первый международный документ, определивший правовой статус работников образования.

Тогда же сообщалось, что компания VK запустила акцию, приуроченную ко Дню учителя,. Ученики и выпускники поздравили педагогов с праздником и вспомнили самые лучшие моменты, которые связаны со школой. Так, в VK Клипы с 5 по 12 октября проходит проект «Начинаем урок», в рамках которого учителя-блогеры публикуют интересные обучающие клипы для детей по теме школьных предметов.

В свою очередь президент Российской академии образования (РАО) Ольга Васильева в беседе с «Известиями» рассказала о современном учителе, педагогическом образовании, Болонской системе и других темах. Васильева также поделилась, что в этом году в 1,5 раза увеличилось количество поданных заявлений на педагогические направления и специальность. По мнению президента РАО, в России в последние годы сложилась непростая ситуация с нехваткой высококвалифицированных специалистов — кандидатов и докторов наук — в области методики преподавания важнейших для государства предметов.

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