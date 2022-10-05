В России празднуют День учителя

В среду, 5 октября, в России отмечают профессиональный праздник, посвященный деятельности педагогов. Об истории Дня учителя «Известиям» рассказала историк, культуролог Наталия Зинович.

«Вообще этот день празднуют не только в России, но и во всем мире. По инициативе ЮНЕСКО 5 октября был объявлен всемирный День учителя. Именно в этот день/// в 1966 году/// в Париже была проведена конференция о статусе учителей, где был подписан первый международный документ, определивший правовой статус работников образования», — сообщила эксперт.

Она также отметила, что в СССР День учителя начали отмечать почти на 30 лет раньше, чем об этом объявило ЮНЕСКО. Так, в Советском союзе праздник учредили в 1965 году, а организация объявила этот день только в 1994 году.

Однако во времена СССР дата праздника была другой: она выпадала на первое воскресенье октября и была ///плавающей./// Когда праздник получил статус официального во всем мире, в России его тоже стали отмечать 5 октября.

Традиции, связанные с праздником День учителя

День учителя относится к числу наиболее известных праздников в России. В этот день принято чествовать преподавателей, благодарить их за труд и вклад в воспитание подрастающего поколения. С этой целью в этот день принято дарить учителям подарки, радовать их цветами и торжественными поздравлениями.

По случаю праздника в школах проводятся праздничные мероприятия, ученики готовят выступления. Традиционными также являются застолья и чаепития.

При этом в этот день поздравляют не только школьных учителей. Внимание принято оказывать также преподавателям вузов, различных кружков и секций.

Особо отличившиеся представители профессии в России награждаются почетным званием заслуженного учителя — его в стране учредили в 1995 году. По традиции церемония присвоения звания проходит именно в эту праздничную дату.

В конце августа опрошенные «Известиями» преподаватели рассказали о самых желанных подарках на День знаний. Так, по мнению заместителя руководителя методического отдела Домашней школы «ИнтернетУрок» Лады Коноваловой, лучше всего дарить учителю конверт с наличностью. В свою очередь,/// учитель по биологии Домашней школы «ИнтернетУрок» Виктория Давлетбаева назвала неплохими стандартные варианты подарков, такие как цветы и фигурное мыло.