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Президент РАО рассказала о педагогическом образовании в России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Следующий год объявлен Годом педагога и наставника. О современном учителе, педагогическом образовании, Болонской системе и других темах рассказала президент Российской академии образования (РАО) Ольга Васильева в беседе с «Известиями».

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По ее словам, дисциплины, которые направлены на формирование человека и гражданина, недоработаны больше всего. По мнению Васильевой, в России в последние годы сложилась непростая ситуация с нехваткой высококвалифицированных специалистов — кандидатов и докторов наук — в области методики преподавания важнейших для государства предметов.

«Нам как воздух нужны учителя, которые бы научили учителей», — заметила она.

Васильева также поделилась, что в этом году в 1,5 раза увеличилось количество поданных заявлений на педагогические направления и специальности.

«В октябре 2022 года мы вместе с Общероссийским профсоюзом образования открываем научную лабораторию. Ключевой темой для изучения в этой лаборатории станут условия труда учителя. Мы постараемся с опорой на серьезную науку ответить на вопрос о том, какие условия труда способствуют повышению качества педагогической деятельности, а какие условия снижают качество труда педагога. Мы, безусловно, обратимся к вопросу снижения бюрократической нагрузки», — добавила она.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

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