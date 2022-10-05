VK запустила большой флешмоб в честь Дня учителя

Компания VK запустила акцию, приуроченную ко Дню учителя. Ученики и выпускники поздравили педагогов с праздником и вспомнили самые лучшие моменты, которые связаны со школой.

«5 октября — самое время поздравить своих педагогов, выразить им слова благодарности за их благородный труд. VK запустил активности ко дню учителя, чтобы школьники и выпускники могли по-особенному поздравить своих педагогов и вспомнить самые яркие моменты школьный поры», — рассказали в пресс-службе VK.

Новость дополняется