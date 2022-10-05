В Свердловской области с начала года произошло 200 ДТП с велосипедами

В Свердловской области с начала 2022 года произошло 200 аварий с участием велосипедистов. Погибли девять человек, более 100 получили травмы. Это данные региональной ГИБДД.

В ведомстве отметили, что все зафиксированные ДТП произошли из-за нарушения мер безопасности и правил дорожного движения. Самое распространенное — проезд на велосипеде пешеходного перехода. Кроме того, часто велосипедисты не используют защитную экипировку.

ТагилСити.Ру сообщает, что 3 октября в регионе было зарегистрировано два наезда на пешеходов. В Нижнем Тагиле автомобиль наехал на велосипедиста. Под колеса машины попал 10-летний мальчик и получил травму головы.

Второе ДТП с участием велосипедиста произошло на трассе под Невьянском. На 95 км автодороги Екатеринбург - Нижний Тагил – Серов водитель автомобиля допустил наезд на велосипедиста. В результате ДТП велосипедист погиб.

Ранее «Известия» опубликовали статистику компании «Росгосстрах», согласно которой велосипедисты попадают в дорожно-транспортные происшествия гораздо чаще владельцев мопедов, скутеров и электросамокатов. Таким образом, полученные данные не подтвердили расхожее мнение о том, что самокаты и другие подобные средства передвижения существенно влияют на аварийность.