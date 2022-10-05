Названы причины разработки способов установки курса валют по отношению к рублю

Центральный банк разработал альтернативные способы установки курса иностранных валют по отношению к рублю. Дополнительными источниками станут банковская отчетность и цифровые платформы внебиржевых торгов. Для чего нужен такой механизм, как он будет работать и как отразится на курсе российской валюты, выясняли «Известия».

Банк России разработал дополнительные процедуры установления официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю. Как пояснил регулятор, их цель — более точное отражение ситуации на рынках.

Решение аналитики объясняют рисками остановки биржевой торговли долларами США и евро. Российский регулятор допускает такой вариант и готовит участников валютного рынка к негативному для валютного рынка сценарию развития событий.

Пока торги ведутся, Центробанк опирается на данные биржевых торгов, ориентируясь на сделки, заключенные с 10:00 до 15:30 по московскому времени. Альтернативные способы установки курса понадобятся, если Запад введет санкции против Национального клирингового центра, который обеспечивает биржевые торги.

Ранее в этом году уже были прекращены торги японской иеной, британским фунтом, швейцарским франком. Поэтому готовность ЦБ поддержать торги выглядит оправданно, указывает Сергей Коныгин, старший экономист инвестиционного банка «Синара».

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