В Москве пройдет закрытие мотосезона-2022

Закрытие мотосезона-2022 пройдет в Москве 8 октября, традиционный мотопробег по российской столице посвятят добровольцам, военным, мобилизованным, принимающим участие в спецоперации по защите Донбасса. Об этом 4 октября сообщили в мотоклубе «Ночные волки».

Гостей мероприятия ожидает мотопробег по городу, фирменный салют от команды Байк-Центра с выступлением групп «ПилОт», «Тайм-Аут», «Зверобой», «Манго- Манго», мотофристайл и трюковая программа.

В 15:00 запланирован сбор мотоколоны в Байк-центре, ее старт ожидается в 16:00 от дома 110 по улице Нижние Мневники.

Вечером в Байк-Центре по возвращении мотоколонны пройдет концерт.

В 22:00 гостей ждет специальная программа и шоу спецэффектов.