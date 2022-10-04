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Эксперт объяснил санкции РФ в отношении оператора ПХГ «Катарина» в Германии

Эксперт Остапкович: в Германии ПХГ «Катарина» фактически национализировано
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Фото: Global Look Press/SVEN SIMON/Frank Hoermann
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В Германии подземное хранилище газа (ПХГ) «Катарина», оператор которой — Erdgasspeicher Peissen Gmbh — попал под санкции РФ, фактически национализировано, рассказал в беседе с «Известиями» 4 октября директор центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

По его словам, изначально ПХГ принадлежало немецкой фирме, а также российской компании «Газпром экспорт».

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«Проблема состоит в том, что фактически вот это газохранилище Германия национализировала. Мы вводим санкции с точки зрения, что мы не будем поставлять газ в это хранилище. <…> Это просто арбитражный суд, наверняка они (компании — Ред.) выйдут с какими-нибудь претензиями друг к другу», — сказал он.

Накануне на официальном интернет-портале правовой информации было опубликовано постановление правительства России, согласно которому РФ ввела контрсанкции в отношении оператора подземного хранилища газа «Катарина» в Германии.

ПХГ находится недалеко от Бернбурга на востоке ФРГ. Проект был реализован «Газпромом» вместе с компанией Verbundnetz Gas AG.

В конце марта издание Handelsblatt со ссылкой на источники в правительстве ФРГ написало, что Минэкономики Германии обсуждает национализацию немецких дочерних компаний «Газпрома» и «Роснефти». Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 1 апреля заявил, что проработка таких мер с немецкой стороны является серьезным нарушением международного права. Журнал Spiegel 4 апреля сообщил, что минэкономики ФРГ поручило передать компанию Gazprom Germania под управление Федерального сетевого агентства. Однако 15 июня агентство Bloomberg уточнило, что канцлер Германии Олаф Шольц отказался от идеи полностью национализировать бывшее немецкое подразделение «Газпрома» Gazprom Germania Gmbh.

30 сентября глава федерального сетевого агентства ФРГ Клаус Мюллер в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung рассказал, что Германия должна сократить потребление газа зимой на 20%, поскольку еще полностью не заменила поставки топлива из России.

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