В Кремле отреагировали на возможную национализацию дочек «Газпрома» в ФРГ

Возможная проработка минэкономики ФРГ плана по национализации дочерних компаний «Газпрома» и «Роснефти» является серьезным нарушением международного права. Об этом в пятницу, 1 апреля, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Такой план очень серьезно нарушал бы международное право и все мыслимые и немыслимые правила и законы. Будет самым внимательным образом отслеживать. Считаем даже саму проработку вопроса неприемлемой», — сказал он журналистам.

Песков исключил увязку данной ситуации с решением о продаже российского газа недружественным странами за рубли, однако добавил, что в настоящее время наблюдается массированная линия на «бандитский отъем» законной собственности.

«Мы видим также бандитские действия в отношении наших резервов. Если к этому будет добавляться проработка национализации, это не сулит ничего хорошего», — заключил Песков.

Накануне издание Handelsblatt со ссылкой на источники в правительстве страны заявило, что Минэкономики Германии обсуждает национализацию немецких дочерних компаний «Газпрома» и «Роснефти».

По его данным, речь идет о Gazprom Germania, которая управляет несколькими крупными газохранилищами в Германии, и Rosneft Deutschland.

Также 31 марта в Восточном комитете немецкой экономики заявили, что прекращение поставок газа из РФ может привести к производственному коллапсу в отдельных отраслях немецкой экономики.

Ранее в тот же день президент России Владимир Путин подписал указ, который устанавливает новые правила торговли российским голубым топливом с недружественными странами. Так, теперь, чтобы приобрести газ в РФ, эти государства должны открыть рублевые счета в российских банках. Именно с них будет вестись оплата поставок начиная с 1 апреля. Глава государства подчеркнул, что перевод расчетов в национальную валюту стал важным шагом к укреплению финансово-экономического суверенитета РФ, добавив, что Москва продолжит движение в этом направлении.

Поручение российского лидера о переводе газовых трансакций в рубли прозвучало на фоне антироссийских санкций со стороны ряда зарубежных стран, введенных в ответ на проводимую с 24 февраля специальную операцию с целью защиты мирного населения Донбасса.

Ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) объявили об эвакуации жителей в Россию. Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ЛНР и ДНР, а также договоры о дружбе и взаимопомощи.

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