Россия ввела контрсанкции против оператора ПХГ «Катарина» в Германии

Россия ввела контрсанкции в отношении оператора подземного хранилища газа (ПХГ) «Катарина» в Германии. Это следует из постановления правительства РФ, опубликованного в понедельник, 3 октября, на официальном интернет-портале правовой информации.

Документ подписан председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным 30 сентября и дополняет перечень юридических лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры.

Среди них указана компания Erdgasspeicher Peissen Gmbh — оператор ПХГ «Катарина».

Хранилище расположено недалеко от Бернбурга в земле Саксония-Анхальт на востоке ФРГ. Объект назван в честь российской императрицы Екатерины II. Проект был реализован «Газпромом» вместе с компанией Verbundnetz Gas AG.

Ранее в контрсанкционном российском списке оказалась и группа Gazprom Germania, в отношении которой правительство ФРГ ввело внешнее управление.

Накануне стало известно, что Германия, которая больше других стран зависит от российского топлива, вынуждена снизить потребление на целых 20%. При этом Европейская комиссия (ЕК) предложила сократить спрос на газ на 10–15%.

В прошлом месяце министр экономики Германии Роберт Хабек назвал ситуацию с энергоносителями в стране «крайне напряженной». Он предупредил о необратимом ущербе для экономики ФРГ, нанесенном энергетическим кризисом и стремительным ростом цен на топливо.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Однако это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

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