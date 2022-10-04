Amazon впервые грозит в РФ штраф за отказ удалить запрещенный контент

Американская компания Аmazon привлечена к ответственности за нарушение российского законодательства, ей грозит штраф до 12 млн рублей за отказ удалить запрещенный в РФ контент. Об этом сообщили во вторник, 4 октября, в участке мирового судьи № 422 Москвы, куда поступили соответствующие протоколы.

В суде подчеркнули, что это первый случай привлечения этой организации к ответственности за такое правонарушение в России.

«В суд поступили два протокола в отношении Amazon.com, Inc., составленные по ст 13.41. КоАП РФ (нарушение порядка ограничения доступа к информации, информационным ресурсам, доступ к которым подлежит ограничению в соответствии с законодательством Российской Федерации), ей грозит наказание в виде штрафа на общую сумму до 12 млн рублей», — сказали в суде ТАСС.

30 августа сообщалось, что американский видеостриминговый сервис Twitch оштрафовали на 3 млн рублей за отказ удалять фейки о спецоперации РФ на Украине. В частности, как отметили в суде, сервис отказался удалить интервью с украинским политиком Алексеем Арестовичем.

В июле суд Москвы вынес компании Google штраф в размере более 21 млрд рублей за повторный отказ удалить запрещенный контент. Поводом для привлечения компании к ответственности послужили недостоверные материалы, размещенные на видеохостинге YouTube, принадлежащем Google LLC, о ходе спецоперации, дискредитирующей ВС РФ, а также экстремистское материалы. 9 сентября суд признал законным взыскание штрафа с компании и отставил без удовлетворения апелляционную жалобу ее представителя.

4 марта президент РФ Владимир Путин подписал закон об уголовном наказании за фейки о Вооруженных силах России и призывы к антироссийским санкциям. Закон был принят Государственной думой и одобрен Советом Федерации ранее в тот день.