Реклама
Прямой эфир
Общество
Ростуризм намерен добиться отсрочки от мобилизации для работников отрасли
Общество
Брат Моисеева заявил о планах обратиться в суд из-за наследства
Мир
Байден и Зеленский провели телефонные переговоры
Мир
В Киеве сообщили о получении Столтенбергом заявки Украины о вступлении в НАТО
Культура
На аукционе продадут Манифест компартии с автографом Сталина
Мир
В Великобритании представили первые монеты с изображением Карла III
Общество
РЖД повысили на 10 копеек сбор за возврат билетов на поезда
Происшествия
Украинские боевики вновь обстреляли Антоновский мост в Херсоне из РСЗО
Мир
Американист допустил выдвижение Илона Маска на пост президента США
Мир
Nord Stream 2 AG обследует газопровод после завершения работы полиции
Общество
Таможни между ДНР и РФ не будет после подписания закона о вхождении республики

Amazon впервые грозит в РФ штраф за отказ удалить запрещенный контент

Компании Amazon грозит до 12 млн рублей штрафа за отказ удалить запрещенную в России информацию
0
Фото: Global Look Press/SVEN SIMON/Frank Hoermann
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Американская компания Аmazon привлечена к ответственности за нарушение российского законодательства, ей грозит штраф до 12 млн рублей за отказ удалить запрещенный в РФ контент. Об этом сообщили во вторник, 4 октября, в участке мирового судьи № 422 Москвы, куда поступили соответствующие протоколы.

Удаление и наказание: что изменит крупнейший оборотный штраф Google и Facebook
За отказ убрать с платформ запрещенный контент гиганты должны заплатить почти 9,2 млрд рублей

В суде подчеркнули, что это первый случай привлечения этой организации к ответственности за такое правонарушение в России.

«В суд поступили два протокола в отношении Amazon.com, Inc., составленные по ст 13.41. КоАП РФ (нарушение порядка ограничения доступа к информации, информационным ресурсам, доступ к которым подлежит ограничению в соответствии с законодательством Российской Федерации), ей грозит наказание в виде штрафа на общую сумму до 12 млн рублей», — сказали в суде ТАСС.

30 августа сообщалось, что американский видеостриминговый сервис Twitch оштрафовали на 3 млн рублей за отказ удалять фейки о спецоперации РФ на Украине. В частности, как отметили в суде, сервис отказался удалить интервью с украинским политиком Алексеем Арестовичем.

В июле суд Москвы вынес компании Google штраф в размере более 21 млрд рублей за повторный отказ удалить запрещенный контент. Поводом для привлечения компании к ответственности послужили недостоверные материалы, размещенные на видеохостинге YouTube, принадлежащем Google LLC, о ходе спецоперации, дискредитирующей ВС РФ, а также экстремистское материалы. 9 сентября суд признал законным взыскание штрафа с компании и отставил без удовлетворения апелляционную жалобу ее представителя.

4 марта президент РФ Владимир Путин подписал закон об уголовном наказании за фейки о Вооруженных силах России и призывы к антироссийским санкциям. Закон был принят Государственной думой и одобрен Советом Федерации ранее в тот день.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022