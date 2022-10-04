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Имеющие детей с неизлечимыми заболеваниями получат отсрочку от мобилизации

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Граждане, имеющие детей с неизлечимыми заболеваниями, получат отсрочку от частичной мобилизации. Об этом 4 октября сообщили в Минобороны России.

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«Глава российского военного ведомства обратил особое внимание на необходимость быстрого доведения разъяснений в военкоматы по предоставлению отсрочек гражданам, имеющим детей с тяжелыми неизлечимыми заболеваниями или трех детей, один из которых инвалид», — заявили в министерстве.

Отмечается, что по итогам селекторного совещания с руководящим составом вооруженных сил Шойгу поручил Генеральному штабу в кратчайшие сроки довести до председателей призывных комиссий и военных комиссаров исчерпывающие разъяснения по порядку предоставления отсрочек отдельным категориям граждан.

Накануне стало известно, что отсрочку в рамках мобилизации тем, кто находится в запасе, могут предоставить в исключительных случаях на срок до одного года с возможностью продления.

30 сентября в России утвердили правила предоставления отсрочки от призыва в рамках частичной мобилизации гражданам, работающим в организациях оборонно-промышленного комплекса.

29 сентября в Госдуме попросили правительство определить перечень всех специальностей для брони во время частичной мобилизации.

Подробнее о том, кто еще может получить отсрочку от частичной мобилизации ранее писали «Известия».

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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