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В минобороны Белоруссии заявили о подготовке НАТО к войне
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В минобороны Белоруссии заявили о подготовке НАТО к войне

Министр обороны Белоруссии Хренин: НАТО под прикрытием угрозы с востока готовится к войне
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Фото: Global Look Press/dpa/Ronny Hartmann
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Государства НАТО под прикрытием угрозы с востока не просто милитаризируются, а готовятся к войне, заявил белорусский министр обороны Виктор Хренин по итогам совещания президента республики с силовиками в Минске во вторник, 4 октября.

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«Готовят свою инфраструктуру, готовят свои войска. У нас есть конкретные данные», — цитирует его агентство БелТА.

Хренин предупредил, что военные Белоруссии будут адекватно реагировать на угрозы стран Запада.

«На все те угрозы, которые могут возникнуть, мы будем реагировать быстро, точно, адекватно той обстановке, которая будет возникать. Для этого у нас есть и силы, и средства», — сказал Хренин.

Обстановку на сегодняшний день он назвал «действительно сложной».

«Уже открыт ряд враждебно настроенных руководителей, к сожалению, соседних стран обозначили свои цели, которые они хотят достичь, работая против нашей страны. Просто так, без внимания мы это оставить не можем», — подчеркнул глава ведомства.

15 сентября генерал Великобритании Ричард Ширрефф сообщил, что НАТО не готово к войне с РФ. По его словам, в настоящий момент боевые запасы блока «опустошены» из-за помощи Украине, а также из-за сокращения затрат на оборону в последние годы. По его словам, в настоящий момент боевые запасы блока «опустошены» из-за помощи Украине, а также из-за сокращения затрат на оборону в последние годы.

9 сентября генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг сказал, что НАТО наблюдает «некоторые успехи Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Херсоном и Харьковом», но призывает не заблуждаться и готовиться к длительной войне.

Столтенберг указал на необходимость увеличивать поставки вооружения на Украину, даже в ущерб своим оборонным возможностям, поскольку для НАТО украинский конфликт — это элемент обеспечения собственной безопасности.

В этот же день генсек заявил, что Украина прекратит существование, если откажется от боевых действий.

Москва неоднократно осуждала агрессию со стороны западных стран и поставки оружия на Украину, заявляя, что готова к диалогу с Западом, который в свою очередь только усугубляет конфликт, поддерживая Украину.

Так, 8 сентября, постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что риск прямого столкновения России и НАТО повышается из-за опосредованной конфронтации альянса с РФ на Украине. Он также отметил руководящую роль блока в действиях киевского режима и напомнил о количестве иностранных инструкторов на Украине.

Еще в апреле российское Министерство иностранных дел направило всем странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Киеву. Глава ведомства Сергей Лавров, в свою очередь, обратил внимание на то, что любые грузы, содержащие вооружение для украинской армии, станут законной целью для РФ.

24 февраля 2022 года российский лидер Владимир Путин заявил о начале специальной военной операции по защите мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Такому шагу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ЛДНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

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